No vax salernitani: arrivano le multe Sono circa ventimila i salernitani che stanno ricevendo le sanzioni per non essersi sottoposti a vaccinazione

Stanno arrivando in questi giorni le multe per gli over 50 che non si sono vaccinati contro il covid. Destinatari circa 20mila salernitani, a molti dei quali già è giunta la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate. “Di queste 20mila persone già 10mila hanno ricevuto a casa la comunicazione” chiarisce il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile dell’Asl Salerno.

Multe ai no vax: i termini di pagamento

L’Agenzia delle Entrate invia le multe ai trasgressori, ma la contestazione coinvolge l’Asl: dalla ricezione della notifica i cittadini hanno 10 giorni per comunicare all’Asl di riferimento la certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale.

Tozzi ha poi chiarito: “Queste persone devono ritrasmettere a noi le informazioni, con allegata questa raccomandata ricevuta, con le quali dimostrano che dal primo febbraio o hanno avuto un differimento dell’obbligo vaccinale, oppure hanno avuto un’esenzione vaccinale o sono stati colpiti dalla malattia“.

“Se ci sono queste tre condizioni – continua il responsabile Asl Salerno – possono scrivere all’Asl e avere la dimostrazione dell’insussistenza dell’obbligo vaccinale, negli altri casi riceveranno direttamente la sanzione che ammonta a 100 euro”.