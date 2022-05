Lista civica Agropoli nel cuore a sostegno di Elvira Serra

AGROPOLI. La lista civica Agropoli nel Cuore sosterrà il candidato sindaco Elvira Serra. Lo ha reso noto la referente del gruppo civico Gisella Botticchio.

«In questo momento è importante non creare altre divisioni ma unire le forze – ha spiegato Botticchio – Elvira Serra è stata un bravo vicesindaco, allontanato dalla precedente amministrazione. Abbiamo molte idee in comune e un programma politico condiviso basato sulla trasparenza, la legalità, il rispetto dei diritti dei cittadini. Insieme condivideremo le battaglie per una sanità migliore, per un lavoro dignitoso, per la riduzione delle tasse e il miglioramento dei servizi».

«Il nostro obiettivo è collaborare – ha concluso Gisella Botticchio – per abbattere questo sistema politico che da troppi anni opprime la città di Agropoli».