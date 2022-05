Morì per salvare una ragazza in mare: Pollica gli dedica una strada Questo vuole essere solo un piccolo gesto, affinchè il suo coraggio, non venga mai dimenticato"- così fanno sapere dal Comune

POLLICA. Via Pietro Mazziotti- frazione Celso, sarà intitolata al giovane Carabiniere Rosario Tabasco. E’ questa l’intenzione dell’Ente, guidato dal sindaco Stefano Pisani.

Rosario Tabasco e l’atto eroico compiuto nel 1971 nelle acque del mare di Acciaroli

Rosario Tabasco, perse la vita il 31 agosto del 1971, dopo aver portato in salvo una giovane ragazza in difficoltà nelle acque di Acciaroli. Per questo motivo, l’amministrazione, ha deciso di rendergli omaggio, per questo gesto eroico che lo ha visto protagonista e per il quale ricevette anche la Medaglia d’Argento al valore civile “Alla memoria” conferitagli nel 1974 dal Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’Interno con questa motivazione:

“Benchè inesperto del nuoto, non esitava, con assoluto sprezzo del pericolo, a tuffarsi in mare per soccorrere una ragazza venutasi a trovare in gravi difficoltà. Nel coraggioso tentativo, scompariva tra i flutti sacrificando la giovane vita al proprio altruistico impulso“.

Il commento

“Come amministrazione, abbiamo deciso di rendere omaggio, ad una giovane vita che, non esitò a tuffarsi in mare per salvare una ragazza che stava per annegare. Questo vuole essere solo un piccolo gesto, affinchè il suo coraggio, non venga mai dimenticato”– così fanno sapere dal Comune.