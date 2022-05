Play off Eccellenza, l’Agropoli supera il Montemiletto Buona prova dei cilentani che passano 3 a 1. Nel prossimo turno sfida in trasferta contro il San Marzano

Play off Eccellenza, l’Agropoli supera il Montemiletto

L’Agropoli batte 3 a 1 il Montemiletto e approda alle semifinali regionali dei play off per l’accesso in Serie D.

Buona prova dei delfini in un match a lunghi tratti equilibrato. La gara si sblocca al 20’ quando Natiello, ricevuta palla dalla sinistra, con un colpo di tacco beffa la retroguardia ospite siglando l’1 a 0. Dopo la rete la gara vive una fase di stallo con l’Agropoli che prova a contenere e il Montemiletto che col trascorrere dei minuti conquista metri e prova a farsi pericoloso. Il gol è nell’aria e arriva al 40’ con Arevalo bravo a concludere una bella azione orchestrata dalla sua formazione.

La rete risveglia i delfini che dopo tre minuti passano nuovamente avanti ancora con Natiello che da centro area batte Cocchiarella. Si va così all’intervallo.

Nella ripresa ospiti arrembanti alla ricerca del pari ma è l’Agropoli ad avere le occasioni più ghiotte. La palla gol più nitida arriva da una punizione di Natiello dai trenta metri che Agresta da pochi passi spedisce al lato.

Alla mezz’ora è Monzo a sfiorare il terzo gol.

Il sigillo sul match lo mette Vitelli allo scadere con una azione solitaria dalla sinistra che di fatto chiude il match. Prossima sfida tra una settimana sul campo del San Marzano.