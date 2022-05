Lavori di messa in sicurezza territorio a Stella Cilento Il progetto dei lavori, prevede una spesa complessiva pari a € 84.168,33

Lavori di messa in sicurezza territorio a Stella Cilento

STELLA CILENTO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Massanova, intende provvedere alla messa in sicurezza di strade, piazze e parcheggi presenti sul territorio comunale.

Lavori di messa in sicurezza sul territorio di Stella Cilento: gli interventi in programma

Nello specifico, gli interventi, interesseranno la frazione di San Giovanni- tratto viario Largo Antonio Vassalluzzo, Via Cavour. Il Comune di Stella, ha ritenuto di utilizzare il contributo complessivo pari a € 84.168,33; di cui € 64.466,09 per lavori e € 19.702,24 di somme messe a disposizione.

Il finanziamento dell’opera, è garantito dal contributo concesso dal Ministero dell’Interno, che prevede l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.

Il commento

“Riteniamo sia fondamentale, viaggiare nell’ottica della sicurezza per quanti percorrono questi tratti stradali, per migliorare la qualità di vita dei cittadini e per garantire maggiori servizi”- così fanno sapere da palazzo di città.