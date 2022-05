La ricetta: prepariamo la scarola ‘mbuttunata (ripiena)

L’indivia, quella che comunemente chiamiamo scarola, è una verdura a scarsissimo contenuto calorico e ricca di vitamine e minerali, spicca tra questi il grande apporto di vitamina A. Molto duttile in cucina, si presta infatti per la preparazione di svariati piatti.

Ecco gli ingredienti e come prepararla

Per 2 persone ci occorreranno:

2 cespi di scarola

1 uovo

cacio di capra

prezzemolo

olive nere denocciolate

capperi

1 spicchio d’aglio

olio evo

acqua bollente

Procedimento

Iniziamo ad eliminare le foglie esterne più dure dalle scarole, immergiamo i cespi in abbondante acqua fredda con bicarbonato e lasciamo per una decina di minuti a bagno. Intanto prepariamo il ripieno, sbattiamo l’uovo intero con una forchetta, aggiungiamo il cacio grattugiato fino ad ottenere un composto denso, uniamo le olive e una manciata di capperi dissalati, infine il prezzemolo tritato finemente.

Passiamo la verdura sotto acqua fredda corrente e tamponiamo con un canovaccio. Allarghiamo le foglie delle scarole e adagiamo in nostro ripieno, posizioniamo poi le foglie in modo da coprire tutto il ripieno. In una padella a bordo alto lasciamo rosolare uno spicchio d’aglio in camicia ed eliminiamolo.

Posizioniamo le scarole, copriamo con acqua bollente e copriamo, lasciamo cuocere a fiamma moderata finché la verdura non risulti morbida e serviamo calda. A piacere possiamo aggiungere delle patate da cuocere insieme.