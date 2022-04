Vallo della Lucania in apprensione per le condizioni di Antonio Aloia

Comunità di Vallo della Lucania in apprensione per le sorti di Antonio Aloia. L’ex sindaco è ricoverato presso la clinica Cobellis in seguito ad un grave problema di salute e potrebbe essere trasferito in un ospedale napoletano.

La notizia si è subito diffusa non soltanto nel centro vallese ma anche negli altri comuni cilentani.

Antonio Aloia, 60 anni a giugno, oltre ad essere stato il sindaco di Vallo della Lucania per due mandati è un medico dell’ospedale San Luca .

Tantissimi messaggi di vicinanza e gli auguri di pronta guarigione stanno giungendo in queste ore da parte di cittadini ed amministratori locali.

Chi è Antonio Aloia

Nato a Caracas il 1 giugno del 1962, da genitori italiani emigrati in giovane età in terra straniera, Antonio Aloia ha iniziato il suo impegno amministrativo a Vallo della Lucania nel 1996, quando è stato eletto per la prima volta Consigliere Comunale, carica nella quale è stato confermato alle successive elezioni amministrative del 2001 e del 2006.

Nelle prime due consiliature ha ricoperto anche le cariche di Assessore e Capogruppo di Maggioranza.

È stato eletto sindaco il 17 maggio 2011 e riconfermato alle amministrative del 5 giugno 2016.