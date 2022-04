Castellabate, volontari in campo per la pulizia dell’Area Marina Protetta Volontari ripuliranno la costa di Punta Tresino

Castellabate, volontari in campo per la pulizia dell’Area Marina Protetta

Sarà un 1 maggio all’insegna della pulizia dell’Area Marina Protetta nel paese di Benvenuti al Sud grazie all’iniziativa di sensibilizzazione promossa dal Circolo Nautico Punta Tresino, con il patrocinio del Comune di Castellabate e la collaborazione di altre associazioni locali.

I volontari si ritroveranno domattina (ore 8.30) presso la spiaggia dei Trezeni per procedere alla pulizia del tratto di costa di Punta Tresino sia a mare che a piedi. Un primo gruppo si muoverà in canoa per raggiungere anche le calette più difficili, mentre un secondo gruppo provvederà alla pulizia della pineta.

Tra gli obiettivi della giornata c’è anche la rimozione di un’imbarcazione, incastrata a pochi metri dal mare da oltre 30 anni, così da restituire dignità e bellezza anche a quel tratto di costa.