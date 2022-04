Bellosguardo: ecco il nuovo album di Massimiliano Torre

Dopo “Scrivo una canzone” ecco il nuovo lavoro discografico del cantautore salernitano Massimiliano Torre. L’album si intitola “22 marzo 1982” e l’ascolto è accessibile a tutti su Youtube.

Cilentano di origine, precisamente di Bellosguardo, ci parla di un lavoro discografico molto autobiografico composto da 7 inediti; brani molto orecchiabili dove la melodia fa da padrona; “E fai crollare tutto”, “Ritornerò da te”, “Sei un miracolo” e ancora una ballata in napoletano. Come anche nei passati lavori, Massimiliano ci ha abituato anche alla presenza di un brano più “brillante” con testo in spagnolo “Mi libertad” che sembra proprio essere un tormentone estivo.

Testi, musica e arrangiamenti scritti interamente dall’artista con la collaborazione tecnica del suo fonico Enrico Landi del “45° Parallelo Studio” di Fisciano.

Per ora non ci resta che ascoltarlo e vederlo in scena sul nostro territorio.