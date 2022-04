A Marina di Camerota tornano i mercatini artigianali

CAMEROTA. Cessata l’emergenza covid, l’estate 2022 rappresenterà quella del ritorno alla normalità.

I comuni, per questo, si stanno organizzando per riproporre gli eventi tradizionali, senza perdere di vista la prudenza. A tal proposito l’amministrazione comunale di Camerota punta ad offrire a quanti giungeranno in paese, anche mercatini, degustazioni, esposizioni ed eventi vari che possano valorizzare i prodotti agricoli, l’artigianato e l’arte locale.

Mercatini a Marina di Camerota: l’iniziativa

Al fine di poter programmare tali iniziative è stata pubblicata una manifestazione di interesse per l’esposizione e la degustazione di prodotti artigianali sul terrazzo del molo di Sopraflutto di Marina di Camerota.

I mercatini si terranno da giugno a settembre dalle ore 19.30 alla mezzanotte. Gli espositori dovranno osservare le regole per garantire la necessaria sicurezza e saranno tenuti al pagamento di un canone (esenti i residenti).