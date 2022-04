Shock a Battipaglia: picchiano il padre e sfasciano casa, arrestati

BATTIPAGLIA. Sfasciano i mobili e poi picchiano il padre. A finire in manette dei fratelli gemelli di Battipaglia. I due, 19 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per i reati di maltrattamento, lesioni e danneggiamento.

Picchiano il padre: il caso

In ospedale il padre, un medico, picchiato dai due figli adottivi. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. L’uomo è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Per i due aggressori si sono spalancate le porte del carcere di Salerno.

Da comprendere le ragioni del gesto.