Sassano: al via i lavori di riqualificazione del centro storico In programma interventi su un vecchio fabbricato risalente agli anni '40. Ospiterà la guardia medica, l'ufficio postale e una trattoria

Al via a Sassano il progetto di riqualificazione finalizzato alla rivitalizzazione del centro storico. Si tratta di un intervento che riguarda la realizzazione di una nuova sede per la Guardia Medica, di una nuova sede per l’ufficio postale e la creazione di locali per ospitare una trattoria.

Riqualificazione del centro storico di Sassano: il progetto

Nello specifico l’intervento, il cantiere è stato aperto nei giorni scorsi, riguarda la riqualificazione di un fabbricato risalente agli Anni 40 ubicato in Piazza Umberto I, la principale del paese. La struttura, di proprietà comunale, da decenni versava in uno stato di assoluto degrado ed abbandono.

Il commento

“Tali lavori – dichiara il sindaco Domenico Rubino – rientrano in un più ampio progetto varato dalla nostra amministrazione per far rivivere il borgo antico sassarese ripopolandolo anche con l’apertura di uffici pubblici. La realizzazione, poi, di una trattoria mira sia a creare opportunità lavorative per i nostri giovani sia a riproporre la tradizionale cucina sassarese”.

Il progetto tecnico-architettonico, per una spesa complessiva di 100mila euro, prevede il recupero conservativo del fabbricato esistente con al piano seminterrato la realizzazione di un locale per la somministrazione di cibi e bevande con annessi servizi. Al primo piano la realizzazione di due ambienti distinti e separati in cui saranno alloggiati l’ufficio postale e l’ambulatorio della Guardia Medica.