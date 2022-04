L’Almanacco del 29 aprile 2022

Almanacco del 29 aprile 2022:

Santi del giorno: Santa Caterina da Siena (Vergine e Dottore della Chiesa, patrona d’Italia) protettrice delle infermiere.

San Cristino (Martire)

San Severo di Napoli (Vescovo)

Etimologia: Caterina, dal bizantino “Haikaterine”, “Hekaterine”, è un composto derivante da “hécatos”, “saettante”, appellativo sia di Apollo che di Ecate, dea degli Inferi. Altri vi leggono invece il greco “katharòs”, “puro”, dal quale prese forma “Catharina”, diffusosi rapidamente in tutti gli idiomi occidentali, come personale femminile.

Proverbio del giorno:

Marzo alido, aprile umido.

Aforisma del giorno:

Chi teme il Signore non incorre in alcun male, se subisce tentazioni, né sarà liberato di nuovo. (Siracide)

Accadde Oggi:

1961 – Pavarotti debutta nella lirica: Dal cuore dell’Emilia ai palcoscenici più prestigiosi del mondo, dando nuovo lustro a quella lunga tradizione di tenori inaugurata da Enrico Caruso e proseguita con Gigli, Del Monaco e Di Stefano. Nacque così la parabola di Big Luciano che per quarant’anni fu tra i principali ambasciatori della cultura italiana nel mondo.

Sei nato oggi? I nati il 29 aprile tengono in gran conto l’immagine che la società, gli amici o la famiglia hanno di loro, ma non per questo possono definirsi insicure: hanno anzi di solito una idea molto chiara di chi sono e di che cosa vogliono ottenere da ogni situazione. Di tanto in tanto accade che queste persone, sentendosi imprigionate nella loro stessa prevedibilità e fermezza, desiderino esplodere in qualche atto di spontaneità o impulsività, ma siano in qualche modo inibiti a farlo. Sono persone molto affidabili e per questo vengono a trovarsi spesso in posizioni di responsabilità (il che può diventare a volte un peso).

Celebrità nate in questo giorno:

1906 – Enrico Mattei: Imprenditore, politico e dirigente pubblico nato ad Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino.

1958 – Michelle Pfeiffer: Attrice di grande talento, è nata a Santa Ana, area metropolitana che comprende Los Angeles e Long Beach, nello Stato della California.

1987 – Sara Errani Ama la terra rossa e ha nel dritto il suo colpo preferito, con Roberta Vinci forma una coppia imbattibile. Nata a Bologna, è una tennista.

Scomparsi oggi:

1980 – Alfred Hitchcock: Nato a Leytonstone, quartiere nord-orientale di Londra, Alfred Joseph Hitchcock è ricordato tra i più grandi maestri della storia del cinema e come il padre del genere thriller.