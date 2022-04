De Luca: all’ospedale di Sapri una sezione distaccata del Pascale | AUDIO All'ospedale di Sapri una sezione distaccata del Pascale per curare i pazienti oncologici.

SAPRI. «Rimane fermo l’obiettivo di collocare nell’ospedale di Sapri, come già fatto per Sant’Agata dei Goti di Benevento, una sezione distaccata dell’istituto Pascale per pazienti oncologici». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo ad un quesito posto dal sindaco, Antonio Gentile.

Le rassicurazioni di De Luca sull’ospedale di Sapri

«Il Pascale sta facendo valutazioni di carattere organizzativo per attivare una sezione distaccata, ma questa verrà realizzata», ha assicurato il governatore.

Poi ha aggiunto: «Ciò da tranquillità alla situazione dell’ospedale di Sapri che dovrà avere comunque un’ulteriore sviluppo poiché ricopre un’area disagiata».