Corleto Monforte in fermento: domani, protagonista su Raiuno nel programma “ItaliaSi!” Appuntamento domani alle ore 17:00 su Raiuno per il programma "ItaliaSi!" con Marco Liorni. Fermento a Corleto Monforte

Corleto Monforte in fermento: domani, protagonista su Raiuno nel programma “ItaliaSi!”

CORLETO MONFORTE. Domani, 30 aprile alle ore 17:00, appuntamento in diretta su Raiuno nel programma “ItaliaSi” condotto da Marco Liorni.

Ecco come si svolgerà la sfida per portare Corleto alla vittoria

Il programma è strutturato come uno spazio libero, dove persone comuni raccontano avvenimenti importanti della loro vita e approfondimenti, attraverso la presenza in studio o da collegamenti in diretta e filmati.

Corleto Monforte, sarà protagonista di uno spazio chiamato “PaeseSi!” dedicato ai paesi e alle tradizioni, dai prodotti tipici alle bellezze paesaggistiche. Sarà un modo per far conoscere il territorio sulla rete ammiraglia che, sempre più spesso, pone l’attenzione sul Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Corleto sfiderà San Biagio Platani, comune di Agrigento in Sicilia. Un solo paese passerà alla fase finale per eleggere il PaeseSi!.

I partecipanti, tengono a ringraziare tutta l’amministrazione comunale, nella persona del Consigliere Comunale, già sindaco Antonio Sicilia, per aver curato e proposto Corleto Monforte a partecipare a questo seguitissimo appuntamento del weekend di Raiuno.