Cinema: ecco il programma del weekend nelle sale del Cilento

Per tutti gli amanti del cinema, proponiamo i film che verranno proiettati nelle sale cinematografiche in questi giorni. È ancora obbligatorio indossare la mascherina FFP2 ed esibire il green pass.

Ecco la programmazione completa

Cineteatro Tempio del Popolo- Policastro Bussentino

Dal 29 aprile fino al 3 maggio: primo spettacolo ore 19:00, secondo alle ore 21:00

“IL SESSO DEGLI ANGELI”

Don Simone è il parroco della Chiesa degli Angeli a Firenze, popolata quasi solo da donne anziane che recitano il rosario in automatico. È già stato ammonito due volte dalla Curia romana per i suoi metodi poco ortodossi che puntano ad avvicinare la Chiesa ai giovani, ma l’unico ragazzo che ha vicino è Finizio che, insieme al sagrestano Giacinto, gli dà una mano mentre la chiesa cade a pezzi. La fortuna però sembra venire in soccorso a Don Simone: un notaio lo informa di aver ricevuto in eredità da uno zio un immobile di lusso a Lugano e un’attività avviata e redditizia. L’ultima volontà di zio Waldemaro però è che entro sette giorni Simone accetti l’eredità: ma solo dopo essersi recato in Svizzera a fare un sopralluogo.

Un film di e con Leonardo Pieraccioni, Sabrina Ferilli e Marcello Fonte, con la partecipazione di Massimo Ceccherini.

In contemporanea nazionale dal 4 maggio al 16 maggio

“DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA”

Pochi mesi dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home (2021),Stephen Strange, con l’aiuto di vecchi e nuovi alleati, viaggia nel multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Cinema Bolivar- Marina di Camerota

Fino al 4 maggio, doppia programmazione

“Sonic 2“, unico spettacolo ore 19:00

“Animali fantastici, i Segreti di Silente”, unico spettacolo ore 21:00

Inoltre, è possibile acquistare il pacchetto Food e Film. Pizza a scelta + bibita + ingresso cinema a € 15,00; panino + patatine + bibita + ingresso cinema a € 15,00.