Castellabate, ok a pratica forense presso il Comune

CASTELLABATE. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Rizzo, ha definito le modalità per assicurare la pratica forense presso l’ufficio avvocatura del Comune di Castellabate. L’Ente ha predisposto un regolamento che prevede appositi criteri per l’accesso alla pratica e indichi le modalità di svolgimento proficuo del tirocinio professionale.

L’attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti e della normativa vigente, compresa la parte relativa al rimborso forfettario per l’attività svolta.

Pratica forense a Castellabate: il regolamento

Sarà possibile per un massimo di 2 praticanti avvocati svolgere attività presso l’ufficio avvocatura dell’Ente; questi verranno scelti mediante selezione pubblica per titoli e colloquio e inseriti in una apposita graduatoria. La pratica non potrà durare oltre 12 mesi, non prorogabili. L’età massima per svolgere la pratica forense è 35 anni.