Agropoli: nuovi accordi, cambia ancora lo scenario politico

AGROPOLI. Rischia di cambiare nuovamente il quadro politico ad Agropoli. Incontri e confronti delle ultime ore avrebbero indotto Fratelli d’Italia a scaricare Elvira Serra e ad affiancarsi a Costabile Spinelli. Voci di ieri davano l’ex sindaco di Castellabate vicino ad un ritiro e pronto ad affiancare le sue liste proprio alla Serra. Poi la smentita: Spinelli sarà in campo e proverà ad unire il centro destra affiancando alle sue liste quella di Fdi.

Cambia lo scenario politico ad Agropoli: la posizione del centro-destra

Gli storici esponenti di Forza Italia avrebbero già raggiunto un accordo con Massimo La Porta, mentre la Lega è ancora in bilico.

Gli altri schieramenti

Roberto Mutalipassi, intanto, continua a rafforzare le liste pescando tra gli ex fedelissimi di Coppola.

Il quadro che si sta configurando non piace a Raffaele Pesce. «Quello che si vede in questa campagna elettorale ha dell’incredibile e non è un bello spettacolo. Congiure, tradimenti, voltagabbana, marionette, zerbini, trottole della politica, transumanza, vuote promesse, autocelebrazioni, continuano a segnare questi giorni e ad ammorbare l’aria.

Che tristezza, che squallore, povera Agropoli! Andare avanti come stiamo facendo da mesi, con coerenza, lealtà e serietà, non è più una scelta ma un dovere». Questo il commento del candidato sindaco che si propone come la vera alternativa e va avanti con le sue due liste civiche (Liberi e forti e Libertà è partecipazione).