Operativa Villa San Nazario: a San Mauro una casa albergo per anziani

E’ pienamente operativa Villa San Nazario, struttura da poco ultimata, autorizzata e avviata nel cuore del Cilento, a San Mauro La Bruca. Villa San Nazario è nata per confortare i suoi ospiti, con camere ampie e luminose. Gli spazi comuni sono organizzati per garantire il massimo grado di privacy e comodità a tutti gli ospiti.

La struttura garantisce uno spazio abitativo agli anziani autosufficienti e non autosufficienti che non hanno più la possibilità di risiedere, per qualsiasi motivo, nella loro casa. Offre quindi ospitalità ad anziani che potrebbero essere soli, che necessitano di terapie costanti o che potrebbero trovarsi in abitazioni con scale o strutture architettoniche non favorevoli alla loro libera deambulazione. Inoltre accoglie anche persone con problemi socio-assistenziali che necessitano di essere seguite.

Tutti i dipendenti sono altamente qualificati e disponibili H24 per supportare i gli ospiti.

«La nostra priorità è far sentire gli ospiti Amati, Curati,Coccolati e Rispettati, in un ambiente familiare, facendo il possibile per farli sentire come a casa.

Offriamo diversi servizi per i nostri ospiti ,durante il giorno li portiamo a fare lunghe passeggiate ,creiamo per loro diversivi anche semplicemente innaffiare dei fiori o curare delle piantine ,ma anche fare dei disegni , ballare .Li accompagniamo a fare la spesa ,dal parrucchiere a messa O semplicemente a bere un caffè al bar e guardare lo spettacolare panorama che offre la bellissima piazza di San Mauro la Bruca», fanno sapere i gestori.

La casa albergo per anziani di San Mauro La Bruca, affidata in gestione dal Comune dopo essere stata ultimata (clicca qui), è composta da un piano terra dove sono ubicati tutti i servizi inerenti la vita comunitaria, organizzativa e alle relazioni sociali degli ospiti permanenti della casa. Per mezzo di una scala e di un ascensore, si accede agli altri due piani superiori destinati esclusivamente alle residenze, con la presenza di soggiorni di piano per ogni livello.

Gli alloggi sono di tipo doppio con bagno, per una superficie media di circa mq. 22,00. Ad ogni piano vi è un bagno comune, uno spazio a sala lettura ed una Tisaneria.

Inoltre sono presenti ampie zone esterne con funzione di parco-giardino. La struttura, infine, ha tutti gli arredi e gli impianti necessari.