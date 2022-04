Sapri: ferroviere ritrova portafoglio con 2000 euro

SAPRI. Famiglia inglese in vacanza nel Cilento perde portafoglio e documenti, a ritrovarli un giovane capotreno campano. E’ accaduto lo scorso 25 aprile. Nel tardo pomeriggio un uomo di nazionalità inglese si presenta presso la Polfer di Sapri per segnalare di aver smarrito sul treno documenti della moglie e dei figli, ma anche denaro: circa 400 euro e 1500 sterline (complessivamente oltre 2000 euro).

Ferroviere ritrova portafoglio: il caso a Sapri

Del caso è stato informato il personale del convoglio che effettuava la tratta Napoli – Sapri. Un giovane capotreno del casertano che era in servizio si è quindi messo alla ricerca degli oggetti smarriti. C’è voluto non poco tempo per trovarli ma alla fine la missione è stata compiuta.

Così, quando alle 23 il treno è tornato alla stazione di Sapri, il ferroviere ha restituito il portafoglio con documenti e denaro al legittimo proprietario. Quest’ultimo ha ringraziato il giovane capotreno per il gesto. Senza documenti avrebbe avuto difficoltà a ritornare in tempi brevi in patria e certamente la sua vacanza nel Cilento sarebbe stata rovinata.