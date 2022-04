Danni per il maltempo a Santa Marina: incontro pubblico per il piano interventi

SANTA MARINA. “Invito tutta la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico che si terrà venerdì 29 Aprile 2022 ore 19.00 al Convento di San Francesco a Policastro Bussentino. Nel corso dell’incontro discuteremo il PIANO PRIMI INTERVENTI degli EVENTI METEOROLOGICI del 16/17 20/21 Novembre e 2/3 Dicembre 2020. Un’occasione importante per chiarire quali saranno le linee guida per usufruire dei finanziamenti assegnati a privati cittadini”. Così il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato.

Argomenti dell’incontro:

Visto OCDPC 748/2021 – Contributi di cui aII’art. 25 comma 2 lett. c) del D.Lgs 1/2018: determinazione importo da assegnare a ciascun Comune e approvazione Linee guida per i Soggetti Attuatori per l’istruttoria e la successiva liquidazione dei contributi di cui aII’art. 3, comma 3 delI’OCDPC 748.

Per i privati

per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulta compromessa sono state valutate e approvate n. 77 schede per un valore di € 317.499,0 Per la ripresa delle attività economiche e produttive sono state valutate e approvate n. 20. Schede per un valore di € 317 098,31

Per un totale di n. 97 schede per un totale di 634.597, 31

Lavori pubblici

Decreto Finanziamento Interventi di Somma urgenza per danni alluvione del 16 e 17 novembre 2020 in Policastro e Santa Marina capoluogo Contributo € 251.086,50

Intervento di Somma urgenza Fiume Bussento Contributo € 78366,19

Canali di Bonifica alla frazione Policastro Bussentino Contributo € 350.000,00 Capoluogo – località Santa Croce / Cimitero e Loc. Stringa.Cedimenti strutturali all’impianto di depurazione comunale del capoluogo e smottamenti sulla strada di accesso al cimitero comunale

Contributo € 350.000,00 Lavori di sistemazione “Valle di Natale” in Policastro

Contributo € 700.000,00 Lavori di sistemazione spondale e sistemazione idraulica del vallone Soranna-Gammarana

Contributo € 300.000,00 Lavori di sistemazione viabilità comunale alle località S. Andrea-Faraccji-Scavo-Pisciolo-Poerio Contributo € 500.000,00

Lavori di sistemazione valloni e strade alla Loc. Pozzillo-Salise- Sant’Angelo-Carlomeo Contributo € 300.000,00

Lavori di Messa in sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture mediante interventi integrati di mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Policastro Bussentino e riqualificazione ambientale del Basso Corso Fiume Bussento Contribut 6.300.000,00.