Conferma rating su Convergenze Spa S.B. e sul prestito obbligazionario

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), comunica di aver ricevuto dall’agenzia di rating Cerved Rating Agency S.p.A. la conferma del rating pubblico B1.1 sulla Società e del rating pubblico B1.1 relativo al prestito obbligazionario di “Euro 1.000.000,00 – Tasso Variabile con scadenza 14 aprile 2027” emesso in data 14 aprile 2020.

Rosario Pingaro, CEO e Presidente di Convergenze, ha così commentato: “La conferma del rating su Con-vergenze S.p.A S.B. e sul prestito obbligazionario sono per noi motivo di soddisfazione in quanto ci qualificano come azienda caratterizzata da un’elevata capacità di far fronte ai propri impegni finanziari. Il rating è il risultato del lavoro di tutta la squadra di Convergenze e conferma la possibilità e la capacità della Società di proseguire con il programma di realizzazione delle strategie di crescita aziendali che prevede, tra l’altro, lo sviluppo per linee esterne volto all’espansione delle reti proprietarie, la crescita della base clienti e l’ampliamento dell’offerta commerciale”.

La conferma dei rating pubblici è legata principalmente ai seguenti fattori:

• il mantenimento di un leverage sostenibile, nonostante l’aumento dell’indebitamento finanziario resosi necessario per sostenere i cospicui investimenti dell’esercizio che hanno riguardato, in particolare, la BU TLC per lo sviluppo dell’infrastruttura FTTH, l’implementazione dei Data Center proprietari e le attività di R&S della BU.

• il buon grado di diversificazione del mix di portafoglio che ha consentito nel FY21 la crescita del valore della produzione aziendale, limitando al contempo la riduzione della marginalità causata dagli eventi straordinari verificatisi nel corso dell’esercizio. In particolare, la flessione della marginalità registrata sul segmento Energia è stata parzialmente compensata dalle performance positive della BU TLC, che ha beneficiato sia dell’espansione dell’infrastruttura proprietaria WiFi e FTTH sia dello sviluppo della divisione Wholesale.

Secondo l’opinione di Cerved Rating Agency, il 2022 sarà caratterizzato da una crescita affaristica e da un miglioramento dei margini sia sul segmento TLC, sia sul segmento Energia grazie allo switching dell’intero portafoglio a prezzo variabile, mentre il leverage finanziario dovrebbe mantenersi in linea con la classe di rating assegnata.