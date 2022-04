Trovare lavoro in Campania riserva sempre qualcosa in più perché offre la possibilità non solo di poter lavorare, ma anche di poter vivere in una regione bellissima ricca di coste e di isole famose. Lavorare in Campania significa poter vivere in zone turistiche, culturali e naturali tanto che in una regione del genere si moltiplicano le offerte di lavoro del settore turistico, delle vendite e dei servizi. La Campania resta una delle regioni più visitate d’Italia ogni anno, ricchissima di ristoranti e pizzerie e secondo le indagini figura nella classifica delle 15 regioni italiane dove si guadagna di più e tra quelle più economiche dove vivere. Come trovare lavoro in Campania nel 2022? Consigli e offerte. Scopriamo dove e come lavorare in Campania con un occhio particolare per la creazione del cv e la ricerca del giusto impiego. Ovviamente è anche consigliato scegliere la città di riferimento per rendersi meglio conto anche delle offerte lavorative. Napoli, il capoluogo della Campania e terza città più grande d’Italia per popolazione offre tanti lavori nei settori del commercio e turismo, delle costruzioni, dell’agricoltura e pesca e dell’industria, egli addetti alle vendite, addetti nelle attività di ristorazione. La città di Salerno, ad esempio, offre lavori soprattutto nel settore dell’ingegneria, commerciale, marketing ed industriale. Caserta è una città con un ricco patrimonio artistico e culturale e tante opportunità di lavoro soprattutto nei settori di commercio, costruzioni e turismo, Benevento offre lavoro nel settore delle aziende agricole, ma è in crescita anche il settore del turismo.

Creare un CV interessante

Se siamo intenzionati a trovare lavoro in Campania nel 2022, la prima cosa da fare è non solo scegliere la città e il settore di riferimento, ma anche scrivere e creare un curriculum vitae efficace e interessante in grado di superare una prima selezione per farci arrivare al colloquio di lavoro desiderato nella speranza di dare il meglio di sé. La creazione di un cv è molto importante per tutti coloro che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro, ma anche per chi voglia cambiare mansione o cambiare impiego. Ricordiamo che il cv è una sorta di presentazione concisa, ma efficace. Si tratta di un documento che ci presenta e che presenta al meglio le proprie competenze, esperienze e capacità. È importante inserire il maggior numero di informazioni possibili sul proprio cv, ma senza renderlo ridondante. Ricordate di inserire i dati perdonali, quelli relativi all’istruzione, alle proprie esperienze lavorative e anche ai vari corsi di formazione a cui si è preso parte. Ma sintetizzare noi stessi in due pagine non è facile, ecco perché è necessario scrivere un cv conciso, ma efficace in grado di suscitare l’attenzione del datore di lavoro e ottenere il colloquio conoscitivo. Ricordate che i selezionatori ricevono decine di CV ogni giorno ed è indispensabile essere in grado di scrivere un curriculum vitae funzionale e conciso per catturare l’attenzione del selezionatore in circa, si dice, nove secondi al massimo, in media. Ecco alcuni consigli efficaci per la creazione di un cv efficace:

Create un contatto e-mail aggiornato: ricordate di creare un indirizzo mail aggiornato e serio. Se avete un indirizzo mail con un nome ironico, meglio aprirne uno più professionale con il proprio nome e cognome.

Mostrare il proprio interesse social: è importante segnalare il proprio curriculum il sul proprio profilo LinkedIn, principale social network importante nella ricerca di lavoro dove aggiornare le proprie esperienze formative, professionali e personali.

Aggiornare il proprio profilo LinkedIn: se creare un profilo LinkedIn non lasciatelo mai inattivo, condividete le ricerche, le notizie, interagite con gli altri. Siate attivi.

Utilizzate uno stile semplice e chiaro: cercate di scrivere il cv con uno stile chiaro e semplice per non annoiare il vostro datore di lavoro, ma cercando di catturare la sua attenzione. No a frasi lunghe e noiose.

Attenzione alle foto: attenzione alle foto che pubblicate sui social. È la vostra vita privata, ma potrebbe dare un’impressione sbagliata di voi a livello professionale.

Riportate eventuali valutazioni: inserite valutazioni, eventuali, positive, ricevute da altre aziende per accrescere l’interesse nei vostri confronti.

Personalizzate il vostro CV: non inviate la stessa e identica lettera di presentazione a tutte le aziende, ma cercate di personalizzarla in base ai valori della società o dell’azienda di cui volete entrare a far parte.

Ampliare il proprio profilo con corsi professionali

Per trovare lavoro o trovare un nuovo lavoro, ricordate di ampliare il vostro profilo con i corsi di formazione professionali da voi frequentati: ricordate che la maggior parte dei settori professionali sono in continua evoluzione per cui le conoscenze acquisite durante il percorso di studio dovranno essere viavai incrementate. Investire sulla propria formazione continua è importante perché il proprio profilo professionale resti interessante per il mercato del lavoro tanto che i numerosi corsi proposti nell’ambito della formazione professionale tendono a seguire le novità del mercato. In un momento in cui è difficile trovare lavoro, è bene dimostrare di avere un certo vantaggio, anche minimo, sugli altri candidati. Ricordate di inserire solo ed esclusivamente i corsi pertinenti con la propria carriera; inserite solo corsi recenti, inserite eventuali certificazioni ottenute e l’Ente che ha rilasciato il certificato.

Inviare candidature da portali autorevoli

Nel momento in cui vi accingete nella ricerca di lavoro, ricordate che il primo canale consigliato per l’invio del cv è certamente il web che offre tanti siti valuti e monotematici, ma anche utili aggregatori che consentono di conoscere e valutare le offerte di lavoro pubblicare dalle aziende. Ricordate che il sito perfetto non esiste, ma è anche vero che il consiglio è di inviare candidature web solo ed esclusivamente da mortali autorevoli che consentono di registrarsi, creare un account e caricare il proprio cv e di inviarle alle aziende rispondendo agli annunci di lavoro di riferimento. Fra i portali più autorevoli, consigliamo Monster, ma anche Trovolavoro è la job board del Corriere della Sera, MioJob di Repubblica o Indeed.

In ogni caso è bene leggere anche le caratteristiche di ogni sito, ma anche capire le tipologie di annunci: inviate il vostro cv solo da siti attendibili ed affidabili.