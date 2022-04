Home/Attualità/ Vallo: atto d’indirizzo per la concessione di un locale commerciale

Vallo: atto d’indirizzo per la concessione di un locale commerciale Questo locale, concesso in locazione commerciale per la durata di 6 anni decorrenti dal 2011, da tempo è inutilizzato; per questo motivo la ditta locataria ha interrotto il pagamento dei canoni e non viene esercitata alcuna attività