Incidente a Petina, camion si ribalta in autostrada

PETINA. Paura nella mattinata sulla A2 del Mediterraneo. Un incidente si è registrato sulla corsia nord, pochi chilometri dopo lo svincolo di Petina. Per cause in corso di accertamento l’autista di un tir ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato adagiandosi su un fianco andando ad occupare l’intera carreggiata.

Incidente a Petina, i soccorsi

Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale per accertamenti ma per fortuna non ha riportato gravi ferite. Presenti sul posto anche gli uomini della Polstrada, le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per rimuovere il camion.

Il mezzo trasportava materassi, alcuni dei quali sono finiti sull’asfalto.