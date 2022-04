Pronto moda abbigliamento: è arrivata la collezione primavera-estate

Hai un negozio d’abbigliamento e desideri rifornire gli scaffali con merce di tendenza senza fare errori? I Pronto Moda abbigliamento sono sicuramente la scelta migliore; tra i più forniti spicca Ghiraf che con i marchi pronto moda migliori sul mercato riesce ad offrirti importanti benefici e a scoprire per te le tendenze.

Pronto Moda Abbigliamento: cos’è e quali sono i vantaggi

Chi ha negozi spesso tende a rivolgersi ai brand stessi ma questi chiedono ordini quantitativamente importanti e spesso i prezzi non sono così tanto convenienti, i pronto moda invece fanno da intermediario tra il negoziante e il produttore ma riescono a mantenere prezzi estremamente competitivi, favorendo però anche i piccoli negozi che possono così rinnovare le proprie vetrine senza dover acquistare centinaia di capi ogni volta.

Il pronto moda si occupa di comprendere le tendenze e ricercare i capi giusti da proporre ai negozianti che potranno così ridurre gli invenduti, inoltre grazie alla possibilità di acquistare online potranno garantire spedizioni rapide e puntuali. I vantaggi che puoi ottenere sono numerosi: per prima cosa avrai prezzi più competitivi, avendo pagato meno la merce, e potrai inoltre rinnovare periodicamente le tue vetrine, avendo sempre accesso ai marchi più esclusivi e di tendenza già selezionati.

Ghiraf, pronto moda abbigliamento, svela le tendenze P/E 2022

Partiamo dai colori; a primeggiare è il vitaminico arancione che ha sfilato su passerelle prestigiose come quelle Dior ma il colore si intervalla poi a sfumature di turchese che abbiamo visto nelle creazioni Balenciaga. Un inno alla natura è dato invece dal verde smeraldo, vivacissimo e perfetto anche per le cerimonie. Chiaramente chi preferisce stare sui toni neutri potrà creare un guardaroba capsula giocando con sfumature come il crema o il sabbia.

Per quanto riguarda le tendenze abbigliamento invece al primo posto troviamo le jumpsuit perfette per la cerimonia, trasformate poi in catsuit per le più giovani: lanciata dalla celebre top influencer Hailey Bieber è una tuta attillata che richiama un po’ quella delle supereroine dei fumetti. Un trend originale e molto particolare adatto solo ad occasioni speciali è quello delle piume ma il trend retrò torna invece con le minigonne che sembrano strizzare l’occhio agli anni ’90 facendoci tornare ai tempi in cui Britney cantava “baby one more time”: plissettate in stile preppy sono un vero must.

Resiste poi il trend del crop top e degli abiti cut-out, anche per l’estate 2022 mostrare l’ombelico sarà un vero e proprio must. Se le tue clienti non si sentissero a proprio agio però puoi creare dei look con pantaloni o gonne a vita alta. Dalle passerelle però è arrivato un trend che sembra volerci catapultare un po’ troppo indietro nel tempo, in quelli che per alcuni sono stati “gli anni bui della moda”: tornano i pantaloni a vita bassa.

E per quanto riguarda gli stili? Sicuramente torna a far parlare di sé il trend hippie, freschissimo dopo Coachella dove look anni ’70 e boho prendono il sopravvento ma anche il mondo ispirato agli anni ’50 sembra voler tornare in modo prepotente, forse anche grazie ai Summer Jamboree organizzati in diverse località balneari. Un trend che invece non passa mai di moda è quello classico dai tocchi bon ton: perfetto per il mondo del lavoro o per chi desidera acquistare capi intramontabili. Blazer dal taglio classico, camicia bianca o azzurra, tubino nero sono solo alcuni esempi dei prodotti che continueranno a funzionare nel tempo.

La scelta dei trend da assecondare nel tuo negozio dipende anche dal tuo target; sei tu che conosci la tua clientela e di conseguenza puoi acquistare oggetti che pensi possano piacere. Vuoi provare qualcosa di nuovo? Con il pronto moda d’abbigliamento hai la possibilità di scegliere anche piccoli quantitativi e sperimentare raccogliendo così un feedback prima del prossimo ordine.