L’Almanacco del 24 aprile 2022

Almanacco del 24 aprile 2022:

Santi del giorno: San Fedele da Sigmaringen (Sacerdote e Martire)

San Deodato di Blois (Abate)

San Mellito di Canterbury (Arcivescovo)

Etimologia: Fedele, dal latino “Fidelis”, originariamente, era un “cognomen” divenuto personale solo in epoca tarda. La sua fortuna è dovuta al significato mistico attribuitogli dai cristiani: “fedele, devoto”, presso i quali si diffuse rapidamente.

Proverbio del giorno:

Aprile bagnato, contadino fortunato.

Aforisma del giorno:

Le bugie sono per natura così feconde, che una ne suole partorir cento. (Carlo Goldoni)

Accadde Oggi:

1821 – Manzoni inizia la stesura di Fermo e Lucia: Mentre la storia dei “grandi” si avviava a vivere l’”ultima ora dell’uom fatale”, uno scrittore insofferente alle ingiustizie del suo tempo scelse di scrivere la storia degli umili, delle vittime degli eventi e delle decisioni dei potenti. Ne nacque un’opera epocale, che dischiuse un nuovo orizzonte alla lingua e alla letteratura italiane.

Sei nato oggi? I nati il 24 aprile hanno costantemente bisogno di registrare le loro impressioni in scritti, discorsi o semplicemente con l’esempio, poiché è molto importante per loro che gli altri sappiano ciò che essi pensano: in questo senso sviluppano una sorta di dipendenza da un pubblico in grado di apprezzarli. Anche se possono diventare dei leader, non è tanto il potere in sé che interessa loro, quanto piuttosto la possibilità di tutelare e guidare la vita dei loro cari, verso i quali hanno sempre un atteggiamento protettivo. I nati il 24 aprile tendono a sacrificare molto della loro vita all’amore, ponendosi così molto spesso in situazioni di forte stress.

Celebrità nate in questo giorno:

1942 – Barbra Streisand: Artista tra le più complete della storia americana e non solo, formidabile attrice e cantante dalla voce intensa ed elegante.

1971 – Stefania Rocca: Torinese doc, Stefania Rocca è un’attrice di rilievo internazionale, attiva sul set e nelle fiction televisive.