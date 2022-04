La ricetta: pasta con acciughe, pomodori secchi e noci

Oggi voglio condividere con voi questo primo povero e veloce nella preparazione ma vi assicuro molto ricco per il palato.

Ingredienti

Per 2 persone ci occorreranno 160 gr di pasta (io ho preferito i pennoni rigati), 4 fette di pomodori secchi, 4 filetti di acciughe dissalate, una decina di olive nere, una manciata di capperi dissalati, 80 gr di noci, prezzemolo, aglio, olio evo, una tazzina di vino bianco, sale.

Procedimento

Iniziamo a tostare le noci in forno e lasciamole da parte. In una padella facciamo andare a fiamma vivace in un fondo di olio evo, uno spicchio d’aglio che andremo a togliere non appena imbiondito, i pomodori tagliati a pezzettini e le acciughe, aggiungiamo le olive, i capperi, il prezzemolo, sfumiamo con il vino bianco e lasciamo evaporare.

Teniamo da parte il condimento, intanto cuociamo la pasta in abbondante acqua salata e scoliamo al dente. Saltiamo la pasta velocemente nel condimento aggiungendo le noci tagliate grossolanamente e serviamo ben caldo.