Viabilità nell’area del Monte Stella: al via i lavori

STELLA CILENTO. Buone notizie per le comunità dell’area del Monte Stella. Prenderanno il via il prossimo 27 aprile i lavori di messa in sicurezza della viabilità. Gli interventi riguarderanno i comuni di Stella Cilento, Casal Velino, Pollica, Omignano, Sessa Cilento e Lustra.

Viabilità nell’area del Monte Stella: il progetto

Era il 2018 quando Stella Cilento (comune capofila) e gli altri centri del comprensorio siglarono un protocollo d’intesa per la sistemazione e la messa in sicurezza della viabilità nell’area del Monte Stella. Successivamente gli Enti hanno candidato a finanziamento l’intervento di adeguamento e messa in sicurezza delle arterie che garantiscono l’accesso e la fruibilità dei luoghi.

La Regione Campania ha accordato fondi per 3 milioni di euro a fronte dei quasi 4 milioni previsti. Gli amministratori cilentani hanno quindi dovuto rivedere la progettazione, effettuando dei tagli per ricondurla entro il limite delle risorse stanziate.

Gli enti firmatari del protocollo hanno scelto di dare priorità ad alcuni movimenti franosi presenti lungo le strade. L’iter ora è stato completato ed in fase esecutiva.

Il commento

«Dopo alterne vicende, che in alcuni momenti hanno indotto qualcuno a dubitare circa il conseguimento del risultato, è giunto nella fase esecutiva il progetto di “Adeguamento e messa in sicurezza della viabilità intercomunale tra i comuni di Stella Cilento – Casal Velino – Pollica – Omignano – Sessa Cilento -Lustra”. Questo importante intervento infrastrutturale, oltre a rendere più sicure le nostre strade, consentirà ai turisti di raggiungere più agevolmente i nostri paesi con evidenti vantaggi per tutti noi». Così il sindaco di Stella Cilento Massanova.

La cerimonia si terrà davanti la casa comunale a partire dalle 16:30.