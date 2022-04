Rifiuti a Persano, via libera anche del Tar

Anche il Tar ha sospeso le ordinanze “anti-tir” dei Comuni di Serre, Altavilla Silentina, Battipaglia e Eboli. Dopo che la Procura di Potenza aveva disposto il trasferimento dei rifiuti dal porto di Salerno a Persano, anche i giudici amministrativi hanno dato il via libera, al passaggio dei tir di EcoAmbiente che, presumibilmente dal prossimo mercoledì, inizieranno il trasferimento.

“In relazione alla dimensione sovracomunale degli interessi coinvolti – si legge nel dispositivo del Tar – in merito all’ordinanza dei Comuni la vicenda relativa all’individuazione del sito per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e per la caratterizzazione degli stessi, nelle aree esterne alla caserma Garibaldi di Persano, ha costituito oggetto di un’articolata attività, che si è sviluppata attraverso approfondimenti istruttori ed incontri tra le diverse istituzioni (presso la Prefettura di Salerno) ed è sfociata, anche nell’ottica di una leale cooperazione, in accordi tra Regione Campania, Ministero della Difesa ed altri soggetti interessati e in provvedimenti adottati dagli enti competenti. Le ordinanze si sono limitate a prospettare, in via del tutto apodittica, generiche ragioni di tutela della salute pubblica, dell’ambiente e dell’ordine pubblico, prive di supporto probatorio. Nel bilanciamento dei diversi interessi appare prevalente quello volto ad assicurare una rapida ed efficace definizione unitaria della vicenda mediante il trasferimento dei 213 container in argomento nel sito di stoccaggio di Persano”.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare e della sospensione delle ordinanze emesse dai sindaci, il Tar a fissato per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio il prossimo 17 maggio.