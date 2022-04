L’annuncio di Spinelli: sarò candidato sindaco di Agropoli

Costabile Spinelli scende in campo: «sarò candidato Sindaco di Agropoli. La mia esperienza per restituire alla città il ruolo primario che merita», dice. Ecco il testo della sua nota:

Lo spettacolo al quale stiamo assistendo in questi giorni, ad Agropoli, è la rappresentazione plastica dello sfacelo di una classe dirigente che chiude la propria esperienza amministrativa con l’arrivo a Palazzo di città di un commissario, cui toccherà il compito di fare ordinaria amministrazione per condurre l’ente alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno.

Le dimissioni di tre assessori e prima ancora quelle del presidente del Consiglio comunale, poi la sfiducia hanno paventato una implosione che era in atto da tempo nell’ambito della maggioranza. A pagare il prezzo più alto sarà la città che, dopo aver assistito all’immobilismo amministrativo degli ultimi anni e dopo due anni di pandemia, affronterà la prossima stagione turistica senza una adeguata programmazione in vista dell’estate.

A tutto questo non si può restare indifferenti ed è per questo che ho scelto di scendere in campo quale candidato sindaco, con la consapevolezza delle difficoltà che questo ruolo comporta, ma con la convinzione che solo l’esperienza maturata e la conoscenza della macchina amministrativa, acquisite da Sindaco, potranno rimettere in corsa una città ferma da troppo tempo.

Il lavoro da fare è tanto, si tratta di riguadagnare posizioni perdute e riconquistare il ruolo di città capofila dell’intero Cilento, in termini di programmazione, servizi, qualità della vita, rilancio del comparto turistico che non può prescindere dalla più grande risorsa che è il nostro mare.

E’ per questo che, con la spinta di tanti amici, ho deciso di mettermi a disposizione. Stiamo lavorando alla creazione delleliste che a breve presenteremo nell’ambito di una conferenza stampa di cui sarà data tempestiva comunicazione.