L’Almanacco del 23 aprile 2022

Almanacco del 23 aprile 2022:

Santi del giorno: San Giorgio (Martire di Lydda)

San Marolo di Milano (Vescovo)

Sant’Adalberto di Praga (Vescovo e Martire)

San Giorgio è il protettore di alabardieri, fabbricanti d’armi, cavalieri, cavalli, militari, scout, lebbrosi e mariti.

Etimologia: Giorgio, dal greco “gheorgòs”, che vuol dire “agricoltore”, si è rapidamente diffuso in tutto il mondo occidentale, in particolare in Francia, Germania e Inghilterra, a partire dall’epoca bizantina.

Proverbio del giorno:

Quando San Giorgio, viene in Pasqua, per il mondo c’è gran burrasca.

Aforisma del giorno:

La confessione generosa e libera smorza il biasimo e disarma l’ingiuria. (M. de Montaigne)

Oggi è:

Giornata mondiale del libro: Oggi è la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, evento patrocinato dall’UNESCO al fine di promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione del copyright (il cosiddetto diritto d’autore). Il 23 aprile di ogni anno si festeggia, con numerose manifestazioni in tutto il mondo, il piacere della lettura e si valorizza il contributo che gli scrittori danno allo sviluppo della cultura e del progresso nel mondo.

Accadde Oggi:

1946 – Brevettata la Vespa: «Non è una motocicletta, ma piuttosto una piccola vettura a due ruote». E’ solo uno dei tanti spot che accompagnò l’uscita del mezzo di trasporto, considerato un’icona dell’italianità dal Dopoguerra ad oggi. Con la Vespa nacque non solo un nuovo modo di vivere la strada ma un fenomeno di costume che varcò i confini nazionali, trovando spazio nel cinema di ogni tempo.

Sei nato oggi? La tua serenità interiore è tale che nulla riesce a turbarla. Hai una carattere accomodante, paziente e affettuoso. Intorno a te si respira calma ed armonia. La tua casa è accogliente, il partner ti adora e i figli sono felici. Il lavoro, a questo punto è proprio secondario, c’è e ci sarà sempre, gli dedicherai le giuste energie ed otterrai il giusto guadagno, ma non permetterai mai che la carriera venga prima degli affetti.

Celebrità nate in questo giorno:

1564 – William Shakespeare: Nella storia dell’umanità è il più illustre drammaturgo, per la letteratura inglese è il massimo poeta, anche detto il Bardo. Nato a Stratford-upon-Avon.

1928 – Shirley Temple: L’enfant prodige del cinema per antonomasia, Riccioli d’oro entrò, a colpi di tip tap e con il suo luminoso sorriso, nel mito della settima arte. Californiana di Santa Monica.

1938 – Milena Vukotic: A teatro e al cinema è un’attrice versatile e raffinata, in TV è nota a grandi e piccoli soprattutto come nonna Enrica. Nata a Roma.

Scomparsi oggi:

1993 – Guido Carli: Economista e politico, fu una figura centrale della vita istituzionale ed economica dell’Italia del secondo Novecento. Nato a Brescia e morto a Spoleto nell’aprile del 1993.

