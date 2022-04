Oroscopo del giorno dopo: 23 aprile

Oroscopo del 23 aprile 2022:

Ariete (segno di fuoco) 21 marzo-20 aprile

Se state pensando di lasciare il vostro partner o di separarvi rimandate la decisione: questo sabato di San Giorgio non è il giorno ideale per scelte di questo tipo. Il perdono sia la logica conclusione di vecchie storie: perdonando di cuore riceverete nuove forze ed energie. Il rancore favorisce solo l’influsso funesto di Mercurio e Marte facendovi vivere momenti di ansia e stress. Per i nati di lunedì malintesi con il partner. Per i nati di domenica e mercoledì malumore a lavoro . Gli altri avranno una giornata abbastanza monotona e noiosa. Se amate i momenti in compagnia prendete oggi in seria considerazione di appartarvi con voi stessi per riflettere sul senso della vostra vita. Il vostro passato ormai è solo passato : non datevi troppi pensieri e soprattutto non dannatevi l’anima nel tentativo di farlo rivivere. Allontanatevi da esso e scoprirete come sia facile iniziare a vivere il presente.

Le stelle consigliano: CALMA

Toro (segno di terra) 21 aprile-20 maggio

Questo sabato di San Giorgio sarà un grande giorno per te. I tuoi sforzi possono essere premiati in termini di denaro. Sarai incline ad acquistare il meglio delle utility per i tuoi cari! Basta fare attenzione a non esaurire l’intero importo senza risparmiarne un pò’! L’arte dell’arrangiarsi non fa per voi ma in questo momento non avete altra scelta. Oggi puoi passare la maggior parte dei momenti in grado di amare con il tuo partner dato che l’incontro sarà molto appassionato. Questo è il momento di consolidare tutte quelle relazioni che hai ignorato nel perseguimento del romanticismo. Questi includono i tuoi genitori, i tuoi fratelli, la tua famiglia allargata e i tuoi amici. È necessario rendersi conto che queste altre relazioni non sono meno importanti e forniscono un valido sistema di supporto per te. Hai bisogno di nutrirli tanto quanto qualsiasi relazione romantica.

Le stelle consigliano: PASSIONE

Gemelli (segno di aria) 21 maggio-21 giugno

Portate con voi del denaro in più per fare fronte a qualche piccolo imprevisto che potrebbe nascere: questo sabato di San Giorgio sarete particolarmente distratti e potreste dimenticare qualcosa di importante. Prendete in seria considerazione di chiudere definitivamente con il passato. Oggi alcuni ostacoli e problemi vi sembrano insormontabili, ma in effetti lo sono perché guardate sempre dietro di voi e non recidete con decisione ogni legame con il passato. Non date nulla per scontato : contate sulle vostre forze e cercate di risolvere i problemi principali. Curate la puntualità sia negli appuntamenti che nei pagamenti di qualunque cosa. In amore sarete tese e irascibili: colpa di un transito che influenzerà negativamente questi giorni. Finalmente un progetto che vi sta particolarmente a cuore si realizzerà. Bene l’amore per i single, nuovi incontri.

Le stelle consigliano: ATTENZIONE

Cancro (segno di acqua) 22 giugno-22 luglio

Sarà necessario mantenere uno stato d’animo stabile e pensare le cose in modo ragionevole e logico prima di saltare nel buio. Questo sabato di San Giorgio sarà un momento di fantasia per te. Quindi, gira la testa verso il romanticismo e divertiti. Applicare una fantasia al romanticismo funzionerà a tuo vantaggio, ma i risultati potrebbero essere molto diversi se si cerca di essere fantasiosi sul posto di lavoro. Non isolatevi ma prendetevi il tempo necessario per riflettere. Non fate affidamento sulle false promesse. Datevi una mossa prima che sia tardi. Vincere una discussione è molto diverso dal vincere un cuore. Potresti avere l’abilità di dimostrare il tuo punto, ma questo allontanerà il tuo partner. Dai al tuo amore la possibilità di vincere una discussione. Lascia che il tuo amore legga la tua mente quando non dici nulla. Aiuta il tuo amore facendo qualche passo in più,

Le stelle consigliano: FANTASIA

Leone (segno di fuoco) 23 luglio-22 agosto

Questo sabato di San Giorgio potreste essere colti dal disappunto per una persona che vi contrasta su tutto: nel pomeriggio alcuni di voi faranno bene a tentare la fortuna. Potrebbero avere delle soddisfazioni davvero incredibili e risolvere alcuni dei loro problemi. Chi più di voi può sapere ciò che piace ? Allora non disdegnate di far sapere in giro quello che vi piacerebbe davvero ricevere in regalo. Qualcuno potrebbe pensarci davvero. Oggi i pettegolezzi si sprecheranno , anche sul vostro conto. Non inseguite falsi miti. Imparate a valutare il prossimo per ciò che è senza farvi illusioni. Oggi è bene che iniziate a pensare a rinnovare il vostro look e a fare qualche spesa importante per il vostro guardaroba: anche il trucco non andrebbe trascurato. Del resto ci si può rinnovare anche con poco e non è detto che si debbano impegnare grandi risorse e grosse somme.

Le stelle consigliano: PRUDENZA

Vergine (segno di terra) 23 agosto-22 settembre

Questo sabato di San Giorgio potresti ricevere risorse limitate che ti impediranno di dare una forma alle tue idee. Non essere ansioso perché avrai la possibilità di fare il lavoro che hai scelto entro la fine della giornata! Hai inclinazione al duro lavoro e godrai della libertà insieme alle responsabilità. Cercate di selezionare meglio le amiche e tenete a bada qualche parente invadente. Quante volte lo avevate desiderato: ora che è vicino a voi sembra quasi che non vi importi più nulla.Devi entrare in sintonia con il tuo partner. È stato sottoposto a uno stress tremendo, ma ti sei preoccupato di come sta influenzando te e l’atteggiamento del tuo partner nei tuoi confronti. Devi capire che l’amore richiede un sostegno incondizionato e questo non è il momento di preoccuparsi di più di te stesso piuttosto che del tuo partner. Il tuo partner apprezzerà le tue mosse sottili.

Le stelle consigliano: ALTRUISMO

Bilancia (segno di aria) 23 settembre-22 ottobre

Un giorno ideale per compiere una buona a azione dilaterà il vostro cuore e conoscerete la gioia di sentirvi utili e se vi ringrazieranno portate unicamente nel vostro cuore il loro ringraziamento. Questo sabato di San Giorgio potrebbe materializzarsi improvvisamente una buona occasione o in amore o per quanto riguarda il lavoro : cercate di trovarvi pronti e soprattutto disponibili. Ogni giorno è una corsa verso la risoluzione delle cose, almeno quelle più urgenti , anche se , svegliandovi di mattina vi sembra non dover mai risolvere tutti i problemi. Oggi è il caso che vi interessiate di più e meglio alla persona che avete nel cuore: avrà bisogno di voi e di tutte le vostre energie pulite. Fategli capire che per voi è tutto! Per alcuni si prospettano ottime iniziative in cui verranno coinvolti e che serviranno a stabilizzare il presente. Prendete ogni decisione in modo ponderato.

Le stelle consigliano: PONDERAZIONE

Scorpione (segno di acqua) 23 ottobre-22 novembre

Questo sabato di San Giorgio dovrai prepararti ad alcune buone notizie, specialmente per quanto riguarda la tua casa. Potrebbero sorgere delle opportunità che portino a un cambio di residenza o si possa finalizzare i piani di acquisto di una nuova casa. Approfitta delle energie positive. Se hai preso in considerazione un progetto di ristrutturazione o di ristrutturazione della tua casa o di una parte di esso, questo è il momento migliore per far decollare il progetto. Questo giorno può rivelarsi un punto di svolta nella tua relazione. Non cercate di forzare gli eventi: sappiate attendere pazientemente Puoi improvvisamente iniziare a vedere qualcuno vicino a te in una nuova luce e questo ti consentirà di prendere la giusta decisione riguardo alla direzione di questa relazione. Sarai ora in grado di tagliare via i rami secchi e concentrarti su quelle relazioni che possono effettivamente renderti più forte.

Le stelle consigliano: RINNOVAMENTO

Sagittario (segno di fuoco) 23 novembre-21 dicembre

Bene tutto ciò che ha a che fare con questioni burocratiche o legali. Questo sabato di San Giorgio stai attento alla impulsività. Rif1etti prima di parlare. Un acquario di scena. Provate a cambiare aria e farvi qualche amicizia nuova o a valorizzarne qualcuna eliminando quelle che vi sembrano opache e interessate. Un Bilancia ti sarà di aiuto mentre un Toro cercherà di metterti i bastoni tra le ruote. Oggi vi sentirete piuttosto deboli emotivamente e non sarete in grado di affrontare a viso aperto alcune persone che vi creano problemi. Per oggi meglio rinunciare a qualsiasi scontro o discussione. Maneggiate con prudenza oggetti taglianti come coltelli, cacciavite e seghetti: siete distratti e potreste ferirvi. Come si dice vi potreste ritrovare svegliati con il piede sbagliato: l’umore potrebbe non essere dei migliori e potreste avere qualche contrattempo che lo peggiorerà.

Le stelle consigliano: TRANQUILLITA’

Capricorno (segno di terra) 22 dicembre-20 gennaio

Lavorerai duro e farai festa più forte! Questo sembra essere il tuo tema per questo sabato di San Giorgio ed è assolutamente azzeccato! La giornata può iniziare con la normale routine di lavoro, ma può finire con la celebrazione con amici e familiari! Organizzate qualcosa per questo week end che non sia una cosa trita e ritrita e a cui siete abituati. Novità per studio e lavoro. Situazioni si svolgeranno come desideri. Hai un grande senso dell’umorismo quindi puoi scegliere di ospitare anche eventi su larga scala! Questo è il momento di guarire le tue relazioni. I pianeti sono così allineati che inizierai a capire che è meglio lasciare andare i tuoi vecchi rancori e concentrarti invece sulla ricostruzione della tua vita e delle tue relazioni. I problemi appariranno all’improvviso come sono in realtà e ti renderai conto di quanto li stavi gonfiando a dismisura.

Le stelle consigliano: SDRAMMATIZZARE

Acquario (segno di aria) 21 gennaio-19 febbraio

C’è qualcuno che attende le vostre confidenze per carpirvi dei segreti o delle idee per dei progetti: in questo sabato di San Giorgio cercate di confidarvi solo con persone fidate e opportunamente provate nella sincerità. Per chi è alla ricerca di un lavoro oggi è un giorno in cui si potranno aprire nuovi orizzonti e potreste intravedere nuove possibilità e opportunità. Non siate pigri e attivatevi subito nel cercare anche nuove strade. Non vi ostinate a cercare qualcuno in questo periodo: rovinereste solo ulteriormente la situazione. Piuttosto uscite di più e cercate di distrarvi di più. I nati di domenica e di giovedì oggi potrebbero fare un incontro importante e determinante: fate in modo che la vostra nuova amicizia abbia chiaro chi siete e dove andate. Oggi potreste ricevere una telefonata inaspettata e anche per posta arrivano notizie interessanti. Occhio alla dieta.

Le stelle consigliano: DINAMISMO

Pesci (segno di acqua) 20 febbraio-20 marzo

Sembrerà essere una giornata piena di contemplazioni per te questo sabato di San Giorgio! Potresti voler passare da una località abitativa attuale o addirittura dal tuo attuale lavoro. Non essere in stasi; vale la pena tentare di cambiare. Tenete per voi le vostre opinioni oggi che particolarmente gli altri sembrano non ben disposti a considerarle. Avrete delle buone idee riguardo a un progetto che avete in mente. Potresti ricevere un aiuto da una comunicazione inaspettata da parte di qualcuno che ha desiderato segretamente per te! Potresti imbatterti in qualcuno che ti impressiona abbastanza bene come persona ma hai dei vincoli mentali. Vuoi sceglierne qualcuno sulla base di ciò che hanno da offrire per te! Ma l’amore non è così impegnativo. Quindi se vuoi amare e vuoi essere amato devi credere nella condivisione!

Le stelle consigliano: CAMBIAMENTO