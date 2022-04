Distretti del Commercio: confronto a Vallo

VALLO DELLA LUCANIA. Ieri, giovedì 21 Aprile 2022 alle ore 17,30 a Vallo della Lucania, si è tenuto un importante incontro riguardo al tema dei Distretti del Commercio. E’ stato organizzato per iniziativa della Confesercenti Territoriale Commercianti & Artigiani di Vallo che grazie al lavoro del presidente Gaspare Ruocco si sta muovendo in prima linea per permettere al territorio cilentano di cogliere questa opportunità.

Distretti del Commercio: a Vallo confronto tra associazioni di settore e amministratori

La partecipazione dei comuni è stata estremamente positiva. Presenti i Sindaci e gli amministratori di Moio della Civitella, Novi Velia, Casal Velino, Perito, Ceraso, Gioi e il sindaco di Vallo, Antonio Sansone; presente anche la delegazione della Confesercenti di Salerno, formata dal Presidente Raffaele Esposito e il Direttore Pasquale Giglio.

“Da anni stiamo assistendo al fenomeno dello spopolamento nel nostro territorio, vediamo giovani sempre meno propensi a rimanere nel Cilento per cercare opportunità altrove. I piccoli centri rurali non sono più in grado di offrire loro stimoli per rimanere – osservano da Confesercenti Vallo – Oggi non si può più pensare di rimanere da soli e fare roccaforte, ma bisogna unirsi e fare gruppo, impegnarsi a fondo per mettere in atto delle politiche specifiche per creare posti di lavoro ed opportunità per tutti“.

Cosa sono i distretti

La Regione Campania nel dicembre scorso ha pubblicato l’avviso per l’iscrizione ai Distretti del Commercio. I Comuni singoli o associati, sulla base di un accordo con le Associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, possono richiedere alla Regione il riconoscimento di ambiti territoriali configurabili come Distretti del Commercio.

L’obiettivo è quello di coinvolgere non solo i Comuni e le associazioni di categoria, ma tutte le forze economiche presenti nel Distretto individuato nella realizzazione di un progetto integrato che permetta di mettere a sistema strategie condivise e programmi in grado di porre le basi per un rilancio delle attività produttive ed il rafforzamento dell’identità dei luoghi.

Con i distretti si punta a rigenerare il tessuto urbano, promuovere l’interazione tra cittadini, amministrazioni e imprese, valorizzare il territorio.