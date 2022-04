Agropoli, weekend all’insegna dello sport

Un fine settimana ricco di appuntamenti quello che sta per arrivare ad Agropoli. L’impianto “Raffaele Guariglia” e la pista “Pietro Mennea” ospiteranno i Campionati Regionali Individuali e di Società di Prove Multiple, valido per la prima fase nazionale ed un test Internazionale di velocità, ostacoli e salti, con la partecipazione delle Federazioni di Malta, Irlanda e Repubblica Ceca.

Numerose saranno le categorie in gara: Assoluti, Promesse, Juniores, Allievi e Allieve che delineeranno i nuovi campioni regionali di Decathlon ed Epthathlon.

Insieme alle prove multiple, ci saranno anche le gare di contorno. Tra queste i 110hs in cui ci sarà il debutto di Giuseppe Filpi ad Agropoli nella sua gara regina.

Si partirà Sabato 23 Aprile alle ore 14:30 con la prima gara del Decathlon Assoluti e Allievi, per una no stop che vedrà la fine alle 19:30. Domenica 24, invece, l’inizio è previsto per le 12:40 con l’ultima gara, i 1500 metri, in calendario alle 19:00.