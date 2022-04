Affitti in nero sulla litoranea: blitz dei vigili

Blitz in litoranea, in località Campolongo, da parte degli uomini della polizia municiapele di Eboli. Gli agenti hanno denunciato un 40enne extracomunitario per violazione dei sigilli. Lo straniero, con regolare permesso di soggiorno, è custode di un terreno dove furono abusivamente condotte delle roulotte che l’uomo affittava a dei concittadini.

Il terreno venne sequestrato, due anni fa, dalla Municipale. Stamane, nel corso del controllo erano sparite quasi tutte le roulotte, con i sigilli rimossi. In uno degli alloggi in muratura che ospita degli extracomunitari, è stato rinvenuto uno scontrino di ricarica Postepay.

Anche questa volta, come in occasione dell’operazione del 6 aprile scorso, si è risaliti alla proprietaria, una 46enne di Gragnano che sarà denunciata per aver affittato “in nero” l’immobile.