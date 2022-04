Scario: anteprima di Equinozio d’Autunno con l’installazione sonora “Bastimento”

Domenica 24 aprile alle ore 19, il lungomare di Scario sarà palcoscenico dell’installazione sonora Bastimento, curata dall’artista Renato Fiorito.

L’evento, anteprima di Equinozio d’Autunno Festival edizione 2022, sarà il primo atto di un viaggio che esplorerà i suoni del mare, del cielo e della terra del Cilento.

Bastimento è una performance site specific in tre atti ideata per quel tratto di costa che ha al centro il Monte Bulgheria, nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Tre azioni in tre luoghi diversi per tre approcci diversi al suono, in un rapporto stretto con l’architettura ed il paesaggio che li ospitano.