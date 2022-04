ROSCIGNO. A Roscigno una scuola di arte e mestieri. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pino Palmieri. Un progetto ambizioso, finalizzato anche all’inclusione sociale. Il centro alburnino, infatti, è stato selezionato dalla Regione Campania per avviare un progetto volto alla rifunzionalizzazione di beni pubblici da destinare all’integrazione ed inclusione sociale e lavorativa dei migranti vittime di caporalato o a rischio di coinvolgimento nei relativi circuiti, da localizzarsi in aree a rischio di spopolamento già interessate dal fenomeno.

Una scuola di arte e mestieri a Roscigno

La scelta è caduta sul Comune di Roscigno non casualmente, essendo il paese già protagonista di iniziative dedicate all’accoglienza ed all’integrazione.

L’esecutivo Palmieri ha elaborato un progetto per la creazione di una scuola di arte e mestieri che potrà essere realizzata attraverso il recupero e la messa in sicurezza di Casa Martino, sita in via Cesare Battisti, per la quale il Comune ha già approvato uno studio di fattibilità del costo di circa 843mila eurio.

L’immobile sarà affidato a terzi al fine di poter avviare il progetto di realizzazione di una scuola di arte e mestieri. Il finanziamento avverrà grazie a fondi del Ministero dell’Interno.