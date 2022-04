Rifiuti a Persano: anche Battipaglia dice no al transito dei tir

Dopo Serre ed Altavilla Silentina, anche la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese firma l’ordinanza che vieta il transito dei tir che condurranno 213 container di rifiuti rimpatriati dalla Tunisia, attualmente sotto sequestro nel porto di Salerno, nell’area militare di Persano. Incaricata del trasferimento è la Ecoambiente, dopo l’ordinanza del 13 aprile scorso firmata dal presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese. Continua il tentativo di amministrazioni comunali della Piana del Sele di scongiurare l’arrivo di ulteriori rifiuti sul territorio.

Nell’ordinanza sindacale, che è praticamente identica a quella firmata dai colleghi di Serre ed Altavilla Silentina, Franco Mennella e Francesca Cembalo, la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, specifica che “il Comune di Battipaglia è stato tenuto fuori dal procedimento amministrativo decisorio della scelta del sito di Persano per il trasferimento dei rifiuti; non si tratta di potere di urgenza, atteso che i 213 container sono attualmente depositati presso il Porto di Salerno dal mese di febbraio 2022, sottoposti a sequestro giudiziario ed in tale sito si sarebbe potuto effettuare la caratterizzazione dei rifiuti, anche in virtù del principio di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento e del principio di prossimità”.

“L’ordinanza provinciale è assolutamente ambigua, contraddittoria e incomprensibile, anche nella definizione di stoccaggio temporaneo e speciale, che non trova riscontro nell’art. 183 del codice dell’ambiente – si legge ancora nell’atto – i rifiuti non sono caratterizzati e pertanto non si conosce la natura degli stessi, circostanza che desta preoccupazione per la salute pubblica ed allarme ambientale e sociale, anche in considerazione che il territorio è già saturo di impianti del ciclo integrato dei rifiuti”.