Nuova ambulanza per l’ospedale di Roccadaspide

ROCCADASPIDE. Buone notizie per la comunità di Roccadaspide. In un momento in cui i servizi sanitari fanno registrare problematiche e disagi, l’Asl Salerno ha preso atto della necessità di acquistare nuove ambulanze. Quattro quelle che saranno destinate al Dea di Battipaglia – Eboli – Roccadaspide ed al presidio ospedaliero di Oliveto Citra.

Nuove ambulanze: una andrà a Roccadaspide

Nello specifico l’azienda sanitaria ha programmato l’acquisto di tre ambulanze di tipo B ed una di tipo C (quest’ultima destinata ad Oliveto Citra).

Per Roccadaspide, come per Battipaglia ed Eboli, invece, previsto l’acquisto di un’ambulanza di tipo B.

Ambulanza di tipo B: le caratteristiche

Si tratta di ambulanze cosiddette di soccorso. Esse vengono utilizzate per i trasporti a codice bianco, dimissioni e ricoveri presso i vari ospedali e non prevedono l’utilizzo di lampeggianti e sirena.

Ampio è anche l’utilizzo quotidiano delle ambulanze di tipo B in campo socio-sanitario, tipo il trasporto di pazienti per day-hospital, dializzati, cure fisiche e riabilitazione.

L’equipaggio è solitamente composto da due o tre volontari di livello base compreso l’autista: i requisiti minimi circa la composizione della squadra ai fini dell’operatività del mezzo dipendono dal tipo di servizio.

Il costo complessivo per gli automezzi sarà di poco superiore a 286mila euro (68mila euro il costo di un’ambulanza di tipo B). Già definite le procedure di acquisto da una società emiliana. Presto anche Roccadaspide, quindi, avrà una nuova ambulanza per il trasporto dei pazienti.