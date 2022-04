Carabinieri sventano furto di materiale edile: arrestati due salernitani

SALERNO. Nel pomeriggio del 19 aprile, i carabinieri del N.O.R di Salerno e della Stazione di Salerno-Fratte hanno sventato un furto di materiale edile in una ditta della zona industriale, arrestando i due presunti autori.

I due soggetti, V.M., trentaquattrenne salernitano e M.R., trentaseienne salernitano, entrambi con precedenti di Polizia, sono stati tratti in arresto e posti ai domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.

I due avevano attirato l’attenzione di alcuni cittadini mentre armeggiavano con fare sospetto nel deposito di una ditta di costruzioni della zona industriale di Salerno e le tempestive telefonate al 112 hanno permesso alla centrale operativa dei carabinieri di coordinare il pronto intervento dei militari della Sezione Radiomobile, coadiuvati dalla Stazione di Fratte e da personale del N.O.R.

Uno dei due soggetti sospetti segnalati al 112 e’ stato immediatamente bloccato mentre cercava di asportare dei materiali edili ferrosi, con l’intento verosimile di caricarli su una macchina parcheggiata poco distante e gia’ predisposta per il trasporto di carichi ingombranti. Alla vista dei carabinieri, il complice che si trovava ancora all’interno del deposito si è dato alla fuga a piedi saltando alcune recinzioni ed è stato immediatamente inseguito. Le attive ricerche del complice in fuga si sono concluse con la sua individuazione all’interno dei servizi igienici di una sala ricreativa ove si era nascosto, ubicata in prossimita’ del luogo del tentato furto. I due soggetti, sentita l’A.G., sono stati dunque arrestati in flagranza di reato.