Agropoli, torna il progetto “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale”

AGROPOLI. Ritorna in presenza presso il cineteatro “De Filippo” di Agropoli la manifestazione di chiusura del Progetto “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale – IV Edizione” . Iniziativa, nata da un’idea del Dott. Sante Massimo Lamonaca che ha trovato in Luca Moltisanti (regista filmmaker) e Fenisia Tomada (sceneggiatrice), la naturale sintesi ESPRESSIVA. Le tre professionalità, integrate tra loro, hanno fatto sì che in questi 19 anni il Progetto sia divenuto un punto di riferimento per tante istituzioni scolastiche ed oggi, con grande orgoglio, si può dire che ha assunto una dimensione NAZIONALE. Quest’anno la manifestazione ha un’importanza particolare poiché si svolgerà nel ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a 30 anni dalla loro scomparsa. I due giudici hanno dedicato la loro vita nella lotta contro la mafia e alla legalità! Giunto alla quarta edizione il Progetto Educazione alla Legalità… realizza attraverso “LEGALITA’ IN CORTO” e il concorso “LEGALITA’ VIDEO SMART”, SPOT – VIDEO e CORTOMETRAGGI TEMATICI con gli Istituti scolastici INF./SUP. a livello NAZIONALE, allo scopo di educare gli studenti ai temi della giustizia sociale rendendoli protagonisti attraverso il linguaggio espressivo del cinema. Ideato e coordinato dal Dr. Sante Massimo Lamonaca – Project Manager – Giudice ON. Esp. c/o la Corte di APPELLO Sez. MIN. di Salerno. La suddetta iniziativa, è stata encomiata dal Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione (vincitrice, peraltro, nel 2009, del premio “Lavoriamo Insieme” per la sezione – “Lotta alla corruzione”), che ha coinvolto per 18 anni più di 300 – ISTITUTI SCOLASTICI regionali, ed ormai strutturato anche in altre Scuole d’Italia. Notevole, è sempre stato l’entusiasmo per questo percorso di “crescita civile” e “formazione attiva”, rivolto agli studenti delle Scuole medie inferiori e superiori Territoriali.

Il progetto porta tra i ragazzi esperienze vive di impegno sociale e di esempio di Legalità con la partecipazione degli Esperti e/o Testimonial, diviene importante per riuscire a parlare di Legalità non come Ideale ma come strumento di vita quotidiana.

Il concorso

Il Concorso laboratoriale VIDEO SMART – LIBERI DI CREARE e i CORTOMETRAGGI di LEGALITA’ IN CORTO, hanno coinvolto anche quest’anno numerosi ragazzi delle Scuole Medie INF. e SUP. del territorio Provinciale e Nazionale, che si sono calati nei panni di ideatori, sceneggiatori, attori , registi, editor e cameraman; attraverso un intenso percorso formativo con gli ESPERTI del Progetto.

La partnership

La BCC Buccino Comuni Cilentani promuove e sostiene ormai da molti anni il progetto “Legalità in Corto”. In più occasioni di confronto ha sempre registrato la qualità eccellente delle produzioni riguardanti le singolari attività “Formative”. La forte carica emotiva che li contraddistingue, l’entusiasmo creativo la pazienza nell’approfondimento delle tematiche a loro a date, hanno reso possibile in alcuni casi, arginare forme di disagio sociale e devianze di cui spesso sono vittime inconsapevoli i giovani stessi. Il lavoro di squadra ha reso possibile tutto questo, grazie alla paziente composizione del puzzle tenuta dal Regista, dalla Sceneggiatrice e dal Coordinatore del Progetto.

La manifestazione di chiusura

“Protagonisti di Legalità … Non è solo uno Spot. Musica ed Emozioni”, questo è il Tema del Meeting condotto dalla bravissima STEFANIA CAVALIERE (Speaker) e da SANTE MASSIMO LAMONACA (Project Manager) che farà da preludio alla manifestazione di VENERDI’ 20 MAGGIO a partire dalle ore 9.30 , presso il CINETEATRO “E. DE FILIPPO” di AGROPOLI/SA in via Taverne dove, saranno Premiati e Menzionati i migliori VIDEO SMART pervenuti alla Redazione di Legalità in Corto. TESTIMONIAL D’ECCEZIONE – l’Artista di Fama Nazionale – SUSY SAND ARTIST (Emozioni di Sabbia) – già vincitrice di numerosi Talent e Contest Nazionali e Internazionali . Una giuria di ragazzi del Progetto LEGALITA’ VIDEO SMART, provvederà inoltre, alla premiazione del MIGLIOR CORTOMETRAGGIO realizzato dalle Scuole che hanno aderito al PROGETTO. Ai saluti del Presidente della BCC Buccino Comuni Cilentani – Dott. Lucio Alfieri e del Direttore Dott. Salvatore Angione, seguiranno gli interventi di LUCA MOLTISANTI (Regista Filmaker) e FENISIA TOMADA (Sceneggiatrice). Alla rappresentazione parteciperanno Autorità Locali e referenti di Istituzioni Nazionali. Artisti di strada, Talent, Musicisti, performer, figure esperte nel settore educativo/culturale, allieteranno e stimoleranno la giornata, ponendo riflessioni e considerazioni su tematiche concernenti la suddetta iniziativa. Il Presidente della BCC BUCCINO COMUNI CILENTANI – Dr. Lucio Alfieri e il Direttore Dr. Salvatore Angione, oltre a manifestare interesse e apprezzamento, hanno evidenziato l’importanza di a rontare il tema della Legalità proprio in momenti come questi nei quali, in fatto di emergenza, il rispetto delle regole è essenziale per il benessere di tutti. Il progetto, osserva il Dr. Lamonaca Sante Massimo, attraverso l’apprendimento degli elementi basilari del linguaggio espressivo e tecnologico, ha o erto agli adolescenti delle Scuole Territoriali, un’opportunità unica per esprimere emozioni e sensazioni, problematiche e riflessioni rintracciando al contempo, nell’atto medesimo del raccontare, principi significativi e liberatori. Realizzare una simile iniziativa, replica il Regista Film-Maker Luca Moltisanti , rappresenta la possibilità di stimolare la sensibilità e la naturale disposizione di ciascuno ragazzo ad applicarsi con costanza ed e cacia per il raggiungimento di un obiettivo finale, la realizzazione di un Video o di un Cortometraggio. Passare “dall’altra parte dell’immagine” conserva un sapore magico ed alchemico ma, fatto il passo, ci si ritrova con una coscienza ed una conoscenza allargata fino alla comprensione di un fenomeno tanto familiare quanto misconosciuto.