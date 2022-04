Orria: punta al rilancio del settore castanicolo

Il Comune di Orria, guidato dal sindaco Agostino Astore, ha manifestato l’interesse ad aderire al progetto di investimento proposto dal Consorzio “Distretto della Castagna e del Marrone della Campania”; per il rilancio del settore castanicolo della Regione Campania.

Le attività del consorzio “distretto della castagna”

Il Consorzio, sta svolgendo l’attività di coinvolgimento degli Enti locali nei cui territori siano presenti aziende agricole dedite alla castanicoltura; per la candidatura del proprio progetto all’Avviso Pubblico della Regione Campania denominato; ”Presentazioni di piani di attività per la realizzazione di azioni promozionali e di valorizzazione dei prodotti IGP; della castagna campana, e per attività di ricerca e innovazione sulla filiera castanicola”.

L’Ente ha ritenuto quindi opportuno aderire al suddetto Consorzio che propone la realizzazione di un progetto integrato per il rilancio del settore castanicolo Campano.