L’Almanacco del 17 aprile 2022

Almanacco del 17 aprile 2022:

Santi del giorno: San Roberto di La Chaise-Dieu (Abate)

San Roberto di Molesme (Abate di Citeaux)

San Donnano e compagni (Martiri)

San Pantagato di Vienne (Vescovo)

San Wando (Vandone, Abate)

Santi Simeone Bar Sabba’e, Usthazade e compagni (Martiri in Persia)

Sant’Acacio di Militene (Vescovo)

Etimologia: Roberto, deriva dal provenzale Robert e significa ‘splendente di gloria’. Il nome è molto diffuso e fu portato da sovrani, scrittori, poeti e attori. Moltissime le sue abbreviazioni: Rob, Ro, Bob, Robin, Robbin, Ruperto, Robertino, Berto. Al femminile l’elegante Roberta.

Proverbio del giorno:

Aprile e conti per lo più son traditori.

Aforisma del giorno:

Un uomo senza decorazioni a corte fa sempre una grande impressione. (H. Kilian)

Accadde Oggi:

1989 – Blob debutta su Rai Tre: «È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia» La citazione di un film horror degli anni Cinquanta si trasforma in un giudizio lapidario sulla televisione.

Sei nato oggi? Se avete conosciuto una persona nata in questo diciassettesimo giorno dell’anno allora avete conosciuto una persona probabilmente molto dispotica, con un grande senso del dovere e del potere. Difficilmente una persona nata il 17 Aprile ama collaborare perchè per lei la cosa importante è comandare e dimostrare tutte le sue doti di leader e se qualcuno non ascolta le sue parole allora può diventare molto irascibile.

Celebrità nate in questo giorno:

1974 – Victoria Adams: Cantante, stilista e modella britannica ma soprattutto uno dei personaggi più glamour delle cronache mondane del nuovo millennio. Nata ad Harlow, nell’est dell’Inghilterra.

1885 – Karen Blixen: Danese di nascita ma africana nel cuore, nelle sue opere cantò il meraviglioso spettacolo naturalistico del continente nero. Nata a Rungsted e morta a Copenaghen nel settembre del 1962.

1966 – Paola Perego: Volto popolare della televisione italiana, dove lavora come conduttrice da oltre vent’anni alternandosi tra le emittenti private e quelle pubbliche. Nata a Monza.

Scomparsi oggi:

2014 – Gabriel Garcia Marquez: Autore tra i più amati del contesto latinoamericano, è stato un esponente di primo piano del realismo magico letterario. Nato ad Aracataca, in Colombia.