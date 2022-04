A Casal Velino il progetto “zero barriere, un mare per tutti”

Mare senza barriere a Casal Velino, con attività subacquee anche per le persone con disabilità. E’ l’iniziativa dell’Asd Diving Seadragon, che già in passato ha svolto nei comuni del Cilento progetti simili.

Lo scopo è quello di promuovere e avvicinare tutti all’attività subacquea, sviluppando la cultura dell’inclusione e permettendo alla persona disabile una partecipazione vera

Il progetto: “Zero barriere, un mare per tutti”

Le attività sportive in generale sono indispensabili per lo sviluppo della personalità, delle attitudini, della volontà e della padronanza di sé a livello intellettuale e morale e favoriscono la piena integrazione di ciascun individuo all’interno della società.

Il disabile convive con pesanti modificazioni della propriocezione (la capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio) e vive il giudizio degli altri. Attraverso l’attività sportiva la persona con disabilità ha la possibilità di migliorare sul piano cognitivo, psicologico fisico e socio-educativo. La subacquea è uno sport speciale, permette di abbandonare la carrozzina per godersi in assoluta libertà di movimento una rilassante ed entusiasmante nuova esperienza in un contesto di integrazione unico”.

L’iniziativa a Casal Velino

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, ha scelto di concedere la gestione e l’uso di un immobile di proprietà comunale, facente parte dell’edificio sito sul porto turistico, all’Associazione. Il locale sarà concesso in comodato gratuito e dal periodo che va dal 15/05/2022 al 15/09/2022.