Rilancio del turismo ad Agropoli: le proposte di ViviAgropoli

Riceviamo e pubblichiamo, di seguito, nota stampa della Coop ViviCilento, con le proposte per il rilancio del settore turistico dirette al futuro sindaco di Agropoli. Ecco il testo della nota:

ViviCilento, con i suoi associati, ha posto come cardini fondanti della propria identità tre concetti/ azioni molto chiare: accoglienza, formazione e promozione. Dal 2018, e anche nel periodo Covid, non ha mai smesso di sviluppare questi aspetti con grande senso di sfida e di resilienza ottenendo risultati egregi, difatti ha ideato, sviluppato e realizzato il format CilentoDestination, divenuto nuovo termine di paragone per lo stile narrativo e di promozione territoriale.

Tale evento, allo scorso TTG di Rimini, ha destato interesse in numerosi tour operator, i quali, hanno immediatamente veicolato sul territorio nuove presenze e gruppi. Tutto ciò coinvolgendo le comunità, le amministrazione e gli attrattori turistici maggiormente consapevoli del valore dei progetti di sinergia, di comunicazione e di accoglienza.

ViviCilento non ha mai tralasciato la formazione degli operatori associati, difatti ha continuato ad organizzare momenti formativi con corsi di lingua, di sicurezza sui luoghi di lavoro e informatizzazione dei sistemi di gestione delle prenotazioni.

In questi giorni si aprirà la nuova stagione turistica e la Pasqua vedrà nel Cilento tantissimi presente turistiche. La stragrande maggioranza delle strutture ricettive aperte, oltre ad avere dichiarato gia il pieno come occupazione, avrà possibilità di fatturare maggiori marginalità, in quanto il prezzo di vendita media della camera è aumentato, rispetto al 2019, anche di 15€.

Il Cilento sta accrescendo il proprio appeal turistico sia sui social network che in Tv. Non meno importante la presenza sulle riviste specializzate e di settore, sia italiane che estere. Questi strumenti di comunicazione hanno il merito, insieme ad altri fattori, di veicolare nuove presenze turistiche disposte anche a spendere di più, a fronte di una qualità dell’accoglienza sempre maggiore. Questa crescita, oltre che essere fisiologia, deve diventare strutturale e quindi va “alimentata” non solo dalla filiera imprenditoriale ma anche accompagnata da azioni amministrative attente, meticolose, coordinate e focalizzate ad accrescere la qualità della vita sia del “residente anagrafico” ed implicitamente anche di quello temporaneo. Il punto forte del turismo del Cilento certamente è il mare, risorsa che alimenta l’indotto turistico rendendolo il volano dell’economia dell’intero territorio e per tale motivo vanno prese tutte le iniziative utili a lanciarlo, rinvigorirlo e rinnovarlo, in una sorta di ciclo perpetuo.

Come ViviCilento, da tempo, leghiamo territori in quanto riteniamo che ciò che vede il turista non siano i limiti amministrativi di un’area distinta bensi reputa il Cilento un”unica destinazione dove poter godere del mare, del buon cibo, di grotte, di fiumi, di sport all’area aperta, di Cicloturismo, di storia, di cultura e di tanto altro. Molti degli imprenditori turistici di ViviCilento fanno impresa ad Agropoli e per tale motivo è necessario rendersi disponibile, affiancarsi e sollecitare l”amministrazione, presenti e future, sul valore potenziale del turismo agropolese che oggi vive un’epoca di transizione tra quello nostalgico degli anni 60 e 70 e quello attuale fatto di movida e apericene.

Certamente il turismo agropolese, attraverso un assessorato dedicato, ha necessità di offrire spiagge ospitali, locali moderni, di alimentare ulteriormente il senso già presente dell”accoglienza partendo da cose semplici ed ordinarie come la cura del decoro urbano costante. Consapevoli di tutto ciò ed essendo già entrati nella stagione turistica regina, fermo restando l”obiettivo di spronare ed incitare l”amministrazione agropolese nel porsi in controtendenza agli ultimi anni, vogliamo ribadire gli obiettivi minimi che dovrebbero essere al centro dell”azione amministrativa futura.

Luoghi da rivalutare: porto turistico, borgo, fiume, lungo mare San Marco, Trentova fino a punta Tresino, centro cittadino.

– Tassa di soggiorno: investirla in azioni di marketing territoriale.

Le nostre sintetiche osservazioni:

– Le spiagge Pulizie delle spiagge entro la domenica delle Palme (non fatto neanche in questo 2022), e successivamente in maniera continuativa. Stabilimenti balneari aperti almeno dal 1° Giugno e fino al 30 Settembre, cosi come è possibile fare grazie a quanto recitato dall’art. 1 comma 1 della L.R. 11 del 25 Ottobre 2010 che testualmente recita: “…è consentita a tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle installazioni e della strutture, realizzate per l’uso balneare, per l”intero anno solare…” Tale attività va considerata oltre il solo noleggio ombrelloni e quindi luoghi di ritrovo anche serali, dove poter cenare, ritrovarsi e organizzare eventi.

La raccolta differenziata

Impensabile per un comune come Agropoli fare il ritiro nelle ore diurne, soprattutto in estate. Sovente è capitato che all’ora di pranzo ancora si trovavano accantonate migliaia di buste sotto i condomini o in aree ad alta presenza turistica.

Decoro urbano

Strade principali e pedonali non rese accoglienti per mancanza di cestini, di luoghi all’ombra, di aree di ritrovo e piccolo ristoro con fontanella pubblica. Non meno importanti le strade secondarie dove la manutenzione non è costante e questo comporta la presenza di buche e toppe di asfalto che rendono il manto stradale meno sicuro.

Posidonia

Problema diventato atavico per Agropoli e soprattutto per la spiaggia della Marina. Non ci sono più scuse che tengano rispetto alle leggi nazionali, regionali e/ 0 mancanza di fondi. Spesso abbiamo assistito a proclami che ne annunciavano la soluzione totale o parziale. Però tutto rimane cosi com”è e oramai gli anni di disattenzione sono 14. È dawero difficile definirsi città turistica se non si pone attenzione alla nostra prima risorsa che è il mare. Dopo tanti anni ci aspettiamo un progetto serio di rimozione della posidonia.

Polizia Comunale

Impensabile non pensare ad un potenziamento estivo anche in termine di servizio notturno. Inoltre non può mancare uno sportello aperto nelle ore diurne e comunque un contatto telefonico che non squilli a vuoto. (anche questaè accoglienza). Si propone per i mesi Giugno, Luglio e Settembre turni notturni nei Week end e ad Agosto turni notturni per l’intero mese. Cartellonistica La segnaletica stradale, anch”essa è sinonimo di ospitalità. Tutte le vie di accesso ad Agropoli, via terra e via mare, devono avere segnaletica informativa aggiornata e mappe tematiche di Agropoli e del Cilento.

Agropoli plastic free

Oggi il rispetto dell’ambiente è uno degli obiettivi di ogni istituzione di ordine e grado, dagli enti comunali fino all’Onu. Ognuno di esso mette in campo azioni concrete utili al miglioramento della vita di tutti.

Infine, come operatori turisti e rivolgendoci a tutti i candidati a Sindaco del Comune di Agropoli, chiediamo che la figura dell”Assessore al Turismo del Comune di Agropoli nella prossima amministrazione abbia estrazione tecnica con competenze nell’ambito e non politica per divisione di poltrone per meriti elettivi.