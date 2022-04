“PasquettArt”: ad Agnone Cilento, pasquetta solidale per le famiglie ucraine

Dove trascorrerai la Pasquetta? Il Comune di Agnone Cilento, in collaborazione con la Pro Loco di Ortodonico, ha organizzato una giornata all’insegna del divertimento e del buon cibo.

Finalmente, quest’anno, cominciano a tornare gli eventi più attesi dell’anno, con momenti di felicità e condivisione. Per il lunedì più bello dell’anno, Agnone ha pensato di organizzare un evento che già conta tante adesioni “PasquettArt”.

Arte, musica, mercatini di artigianato e gastronomia saranno gli ingredienti fondamentali per la giornata di Pasquetta.

Ci sarà anche un doppio spettacolo di animazione per bambini e caccia al tesoro, prevista per le 11:30.

Il ricavato sarà interamente devoluto alle famiglie ucraine ospitate nel Cilento.