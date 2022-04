L’Associazione Operatori Turistici di Agropoli organizza l’OpenDay AOTA

AGROPOLI. In collaborazione con il Liceo Alfonso Gatto, l’AOTA conclude il suo Percorso per le Competenze

Trasversali e l’Orientamento dedicato al Turismo domenica 24 Aprile dalle ore 15:00 nella suggestiva

cornice del Castello Angioino Aragonese.

Il referente del progetto Andrea Nastro: “Giunto alla IV edizione il PCTO/AOTA ha coinvolto quattro

classi del liceo con un programma fatto di lezioni teoriche, visite ed esercitazioni pratiche, con l’obiettivo

di avvicinare gli studenti al settore turistico. All’ultima esercitazione saranno invitati anche i genitori

degli alunni PCTO i quali dovranno cimentarsi nel ruolo del personale addetto alle informazioni

turistiche. Con la supervisione della ProLoco/SvilluppoAgropoli gli studenti animeranno questo OpenDay

AOTA durante il quale dovranno illustrare l’offerta turistica del Cilento”.

La presidente AOTA Loredana Laureana: “La formazione territoriale è uno dei propositi che AOTA cerca

di perseguire fin dalla sua nascita, per questo tutti noi associati teniamo molto a questo progetto che

stiamo seguendo ormai da qualche anno. Parteciperemo attivamente al pomeriggio didattico degli

studenti supportandoli con la nostra esperienza per accogliere al meglio i visitatori del Castello. Inoltre la

giornata sarà un OpenDay, in questa occasione apriremo infatti le porte dell’Associazione a tutto il

territorio, chiunque voglia conoscerci meglio potrà farlo. Si tratta di un piccolo passo per strutturare un

evento a cadenza annuale dove poter dialogare e confrontarci con tutta la cittadinanza, una sorta di

laboratorio turistico a cielo aperto dove i protagonisti saranno le nuove generazioni”.

Il programma proseguirà anche lunedì 25 aprile presso il porto di Agropoli quando i ragazzi più

meritevoli riceveranno in premio un’uscita in barca a vela a cura di un nostro associato: Vela Dreams.