Rifiuti a Persano, firmata l’ordinanza per il trasferimento

Il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, ha firmato l’ordinanza per il trasferimento dei rifiuti provenienti da Sousse in Tunisia a Persano, nel comune di Serre. I rifiuti attualmente sono depositati in container presso il porto di Salerno.

Rifiuti a Persano: il provvedimento

Il provvedimento prevede il trasferimento e lo stoccaggio temporaneo dei 213 container presso le aree esterne della caserma “Giuseppe Garibaldi”. Ciò a seguito del nulla osta firmato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza – DDA.

“Occorre affrontare con le misure più urgenti ed immediate la questione dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti contenuti nei container per garantire le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria e scongiurare situazioni di emergenza eventuali nella gestione di tali rifiuti, anche di natura igienico sanitaria” scrive Strianese nell’ordinanza.

Spetterà alla ditta di Salerno EcoAmbiente procedere entro 180 giorni dello stoccaggio dei rifiuti. Per quanto riguarda la caratterizzazione, invece, ancora non si sa dove verrà effettuata. Si era ipotizzato lo Stir di Battipaglia, ma il sindaco Cecilia Francese ha posto il suo veto