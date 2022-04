La Suerte Eventi, rinomata location per cerimonie, inaugura per il weekend di Pasqua il suo Ristorante a Pisciotta

Importante novità lungo la costiera cilentana: La Suerte Eventi, rinomata location per cerimonie a Pisciotta, inaugura per il weekend di Pasqua il suo Ristorante, ultima e brillante iniziativa dell’imprenditore avvocato Nanni Marsicano, già proprietario del villaggio Club La Marèe e della storica discoteca La Suerte.





Il suo vero segreto è di guardare sempre oltre le tendenze, ma con le radici ben piantate tra il mare e gli ulivi di Pisciotta. Un progetto che punta essenzialmente al giusto equilibrio tra innovazione e tradizione.







Cucina tipica rivisitata dalla chef Monica Iaccarino, che riesce ad esprimere in modo pulito e sintetico la ricchezza del territorio grazie ad una formula collaudata, ricercata materia prima a km 0 come le alici locali e l’olio extravergine pisciottano delle Tenute Marsicano, del nostro territorio anche la carta dei vini, tanta gentilezza e servizio appassionato in un ambiente sobrio ed elegante, con i terrazzi del Castello affacciati sul tratto di costa tra i più affascinanti del Cilento.











Sicuramente questo caratteristico ristorante è fra i posti che si devono provare almeno una volta quando si è a Pisciotta o anche solo di passaggio.

L’apertura è prevista per sabato sera e per tutto il weekend pasquale fino al 18 aprile, a pranzo e a cena. “La Suerte Eventi & Restaurant” vi aspetterà ogni fine settimana fino ai primi di giugno quando l’apertura sarà 7 giorni su 7.

“La Suerte Eventi & Restaurant” è in località Fosso della Marina (zona Marina Campagna) a Pisciotta (SA).



Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare o inviare un messaggio tramite WhatsApp al +39 335 6280409